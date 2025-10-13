Denizciler Korosu Piri Reis Üniversitesi’nde Türk Sanat Müziği Ziyafeti Sundu

Oya Haksal’ın sunduğu, Şef Ayhan Haksal’ın yönettiği konser, denizcilik camiasının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Etkinlik, TURKON Holding İcra Kurulu Başkanı Metin Kalkavan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Kalkavan konuşmasında, denizciliğin sadece bir meslek değil aynı zamanda bir kültür olduğunu belirterek, sanatın bu kültürün ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Konserde, denizcilik sektörünün önemli isimlerinden oluşan koro, Türk Sanat Müziği’nin sevilen eserlerini büyük bir ustalıkla seslendirdi. İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Koray Karagöz ve eşi Pınar Karagöz, DEFAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Uzak Yol Baş Mühendisler Derneği Başkanı Mühendis İlker Meşe’nin de aralarında bulunduğu sanatçılar sahnede yer aldı.

Pınar Tokatlıoğlu, Çetin Karaca, İlker Özyıldız, Tuğrul Oğuz, Alev Tunç, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Nazmiye Aksoy, Melike Balıkçı, Mualla Kalkavan, Beril ve Hakan Karakaya, Nilay Karaca, Meral ve Gökhan Divan, Günseli Özyıldız, Yakup Kalkavan ve Serap Kılıçkıran gibi isimlerin de yer aldığı koro, iki bölümden oluşan konserde sahne aldı.

Programın ilk bölümünde “Acaba Şen Misin Kederin Var mı?”, “Yazımı Kışa Çevirdin”, “Bir Şafaktan Bir Şafağa” gibi eserler seslendirilirken, ikinci bölümde “Güneşin Battığı Yerde”, “Ah Bir Ataş Ver Sigaramı Yakayım”, “Geçsin Günler Haftalar Aylar Mevsimler Yıllar” gibi sevilen Türk Sanat Müziği parçaları icra edildi.

Dinleyicilerden büyük alkış toplayan performans, finalde tüm sanatçıların sahneye birlikte çıkarak seslendirdiği potporiyle sona erdi.

Etkinlik, hem denizcilik camiası hem de sanatseverler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Denizciler Korosu’nun Türk Sanat Müziği’ne kattığı denizcilik ruhu, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.