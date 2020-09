Denizleri Seyre Dalanlar, Filmleri de Seyre Daldı

D-Marin Deniz Filmleri Festivali, Türkiye’nin en önemli tatil rotalarında yer alan D-Marin Turgutreis’te yapıldı. Bu yıl beşincisi düzenlenen festival kapsamında denizseverler, 27-30 Ağustos tarihleri arasında dört gece dört ayrı film gösteriminde açık havada yıldızların altında buluştu.

D-Marin Turgutreis’te faaliyet gösteren Cinemarine Açık Hava Sineması’nın ev sahibi olduğu etkinlik, Naviga dergisiyle birlikte hayata geçirildi. Beşinci D-Marin Deniz Filmleri Festivali’nin programında sırasıyla Finest Hours (Zor Saatler), Legend of 1900 (1900 Efsanesi), In The Heart of The Sea (Denizin Ortasında) ve Dunkirk yer aldı. Tekne sahipleriyle birlikte bölge halkına da açık olarak gerçekleştirilen gösterimler sırasında pandemi önlemleri sebebiyle konuklar açık hava sinemasına ateş ölçümü yapıldıktan sonra maskeleriyle kabul edildi ve filmler sosyal mesafe korunarak izlendi.