DESE Crew Management Ukrayna’da Türk Denizcilerle Çalışıyor

Ukrayna devleti geçtiğimiz eylül ayında, Ukrayna tahılının ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırılması için açılan Karadeniz Tahıl Koridoru kapandıktan sonra Rusya’nın Ukrayna açıklarında fiili olarak uyguladığı ablukayı aşmak adına bir ‘’insani koridor’’ kurduğunu ilan etmişti. Türk armatörlerin bölgede faaliyet göstermesi ile beraber bugünlerde panamax, capesize gibi büyük tonaj gemileri filolarında barındıran Avrupalı armatörler de lojistik operasyonlarda yer almak adına bölgeye büyük rağbet gösteriyor.

Konu hakkında, DESE Grup Şirketleri CEO’su Cemil Boyraz şunları söyledi. “Son 5 yıldır 91 kişilik uzman ekibimizle dünyadaki crew manning sektörünü domine eden birkaç firmadan biri olarak Ukrayna Tahıl Koridoru projesi içerisinde yer aldığımız için ekibim ve Türk denizcileri adına çok mutluyum. Avrupalı dökme tipi gemi filolarının kadroları yakın geçmişten bu yana Ukraynalı ve Rus denizcilerle doluydu. Fakat şu anda savaş durumundan dolayı gemilerin kadrolarını kısa kontrat süreleri ile Ukrayna seferi öncesi İstanbul’da, Türk denizcilerimiz ile değiştiriyoruz ve Türk denizciler hakkında armatörlerin verdiği geri bildirimler beklentilerin üzerinde bir pozitif etki yaratmış olacak ki onların referansı ile bölgede faaliyet göstermeyen diğer hatırı sayılır Avrupalı armatörler de Türk denizci istihdamı için bizlere, İstanbul’da Şubat ve Mart aylarında görüşmeler gerçekleştirmek için talep gönderiyorlar.

Projenin başlangıcı olan Ekim 2023’den bu yana 36 adet post-panamax ve capesize dökme tipi gemiyi Türk denizcilerimizle donatarak 3,5 milyon ton tahılın Asya ve Afrika ülkelerine sevkiyatının Odessa ve Yuzhny limanlarından gerçekleşmesine vesile olduk. Şu anda mayıs ayına kadar devam etmesi planlanan projede daha fazla Türk denizci istihdamı ile beraber, Türk denizcileri için açılan bu yeni kapının proje bitiminde de devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”.

DESE Crew Management Odessa Ofis Direktörü Ekaterina Fedorchenko ise; “Öncelikle, şu anda sıcak savaş halinde olan ülkemizde kahraman Türk denizcilerinin birçok riski göze alarak, limanlarımıza gelmesi ve Ukrayna ekonomisinin sürdürülebilirliğine olan desteği gurur verici olup, bizlere Ukrayna-Türk dostluğunu her zaman hatırlatmaktadır. Bunun yanı sıra Ukrayna’daki tek Türk denizcilik firması olmamız sebebi ile Türkiye’nin kısmen dahi içinde bulunduğu her projede Ukrayna denizcilik otoritelerinden bizlere gelen her destek bize her zaman iki ülke arasında alanımızda köprü görevi üstlendiğimizi hatırlatıyor” şeklinde konuştu.

