Dev petrol platform gemisi Mersin'de

Mersin'de sığ sularda petrol aranmasında kullanılacak olan platformu taşıyan gemi Mersin açıklarına geldi. Sahilde gemiyi gören vatandaşlar ilk kez böyle bir gemi gördüklerini belirterek görüntü çektiler.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye’de petrol arama çalışmaları kapsamında ilk sığ deniz sondajının Kasım ayında Mersin’de başlayacağı duyurulmuştu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada "Teknik çalışmalar yapılacak. Bu ayın sonunda matkabı çalıştırmaya başlıyoruz. Antalya açıklarındaki derin deniz sondaj çalışmalarının yanı sıra sığ denizde eş zamanlı süren bir çalışmamız daha var. O da Mersin açıklarında. Onun hazırlıkları da devam ediyor. Kasım ayında da orada Mersin’de ilk sığ deniz sondajını yapacağız” demişti.

Vira Haber