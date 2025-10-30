Didim’de Su Ürünleri Kontrolü

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi tarafından denizde gerçekleştirilen denetimde muhtelif balıkçılar kontrol edilerek, belge ve ürün kontrolü yapıldı. 6/1 numaralı Ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ ve 6/2 numaralı Amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğler hakkında balıkçılara bilgilendirmeler yapıldı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de aralıklarla yapılacağı öğrenildi.

Vira Haber