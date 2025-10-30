İstanbul20 °C

  3. Didim’de Su Ürünleri Kontrolü
Aydın’ın Didim ilçesinde balıkçılara yönelik su ürünleri kontrolü yapıldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi tarafından denizde gerçekleştirilen denetimde muhtelif balıkçılar kontrol edilerek, belge ve ürün kontrolü yapıldı. 6/1 numaralı Ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ ve 6/2 numaralı Amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğler hakkında balıkçılara bilgilendirmeler yapıldı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de aralıklarla yapılacağı öğrenildi.

