Doğuş Marine’den Farkındalık Kampanyası: Denizde Trafik Hayattır

Bosphorus Boat Show Deniz Fuarı’nda tanıtılan kampanya, denizlerde kurallara uymanın insan hayatı açısından taşıdığı öneme dikkat çekiyor.

Denizlerde güvenli, bilinçli ve sürdürülebilir bir seyir kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen Doğuş Marine, toplumda denizcilik bilincini artırmak, deniz kazalarını önlemek ve deniz ekosisteminin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla yıl boyunca çeşitli farkındalık projeleri yürütmeye devam ediyor.

Bu vizyon doğrultusunda, Doğuş Marine 25 Ekim’de Ataköy Marina’da kapılarını açan Bosphorus Boat Show Deniz Fuarı’nda, “Denizde Trafik Hayattır” kampanyasıyla denizlerdeki güvenli seyir kurallarına dikkat çekti. Her yıl onlarca kişi deniz kazalarında yaralanıyor veya hayatını kaybediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, 2020-2024 yılları arasında Türkiye sularında 1.990 deniz aracı kazası meydana geldi; bu kazalarda 252 kişi hayatını kaybetti, 151 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti. Bu nedenle denizde güvenli seyir kurallarına uymak hayati önem taşıyor. “Denizde Trafik Hayattır” projesi de denizcilik kültürünün temelinde yer alan saygı, sorumluluk ve güvenlik kavramlarını gündeme taşıyor.

Doğuş Marine Direktörü Mustafa Murat Uluer, projeye ilişkin şunları belirtti:

“Denizlerde de tıpkı karayollarında olduğu gibi kurallar bulunuyor. Deniz taşıtlarının sayısının artmasıyla birlikte, denizlerimizde olası kazaların riski de yükseliyor. Deniz güvenliği, sadece tekne sahiplerinin değil, denizle yolu kesişen herkesin ortak sorumluluğudur. Bu kampanyayla, denizciliğin temelinde yer alan saygı kültürünü yeniden hatırlatmak istiyoruz. Kurallara uymak hem insan hayatını hem de deniz ekosistemini koruyor. ‘Denizin gerçek sahipleri’ olan deniz canlıları her gün bu kurallara uyuyor; biz insanlar da doğaya ve yaşama saygı göstermekle yükümlüyüz. Kampanyamızla tam da buna dikkat çekmeyi amaçlıyoruz.”