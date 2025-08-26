Dr. Elif Konoralp’in İlk Yardım Kitabı Raflarda

Akademisyen Kitabevi etiketiyle okurlara sunulan “Eğitimci Hemşireden Hayat Kurtaran Bilgiler – Denizde ve Karada Sağlık ve İlk Yardım”, yalnızca bir ilk yardım rehberi değil; aynı zamanda doğada, denizde ve günlük yaşamda karşılaşılabilecek acil durumlara dair pratik bilgiler içeren kapsamlı bir kaynak niteliği taşıyor.

Kitapta, temel yaşam desteğinden solunum yolu tıkanıklıklarına, yaralanmalardan yanıklara, hayvan ve bitki zehirlenmelerinden denizde acil müdahale yöntemlerine kadar geniş bir içerik yer alıyor.

Dr. Elif Konoralp, kitabıyla toplum sağlığına katkı sunmayı hedeflediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu çalışma, 7-8 yıllık bir emeğin ürünü. Amacım yalnızca sağlık profesyonellerine değil; öğretmenlere, ebeveynlere, sporculara ve toplumun her bireyine ulaşarak, herkesin doğru bilgiyle hayat kurtarabilecek donanıma sahip olmasını sağlamak. Bilgi paylaşıldıkça yaşar ve yaşatılan her bilgi, bir hayatın yeniden başlamasına vesile olabilir.”

Yazar, geçtiğimiz günlerde Darıca Kaymakamı Sayın Yaşar Dönmez ile de sağlık ve eğitim alanında uzun soluklu projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirdiğini de belirtti.

