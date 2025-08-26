Mavi Denizanaları Gemlik Sahilini Sardı

Gemlik Körfezi'ndeki sahil şeridi, büyüklü küçüklü mavi denizanalarıyla doldu. Mavi renkli denizanaları yüzmek isteyen tatilcileri tedirgin ederken balıkçılara da zor anlar yaşattı. Gemlik Belediyesi yetkililerine seslenen vatandaşlar, bir an önce çözüm bulunmasını istedi. Sahile dökülen atıkların denizanalarına sebebiyet verdiğini iddia eden vatandaşlar, kimsenin zarar görmeden körfezin bir an önce temizlenmesini talep etti.

