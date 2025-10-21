DTO Aliağa Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi, Ekim ayı olağan meclis toplantısını Meclis Başkanı İsmail Önal başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıda, oda faaliyetleri ile Aliağa Limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri değerlendirildi.

Şube toplantı salonunda yapılan toplantıda, bir önceki ayın toplantı zabıtları onaylanırken, ağustos ayı mizanları oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca Ekim ayı faaliyet raporu da üyelerle paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Birol Akgöz, yönetim olarak bu yıl 8-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 4. Uluslararası Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı’na katılım sağladıklarını belirtti.

Akgöz, “Fuar kapsamında üye firmalarımızı ziyaret ederek kendilerine başarılar diledik. Zorlu bir süreçten geçen sektörümüz için bu fuarın tüm paydaşlara önemli bir değer kattığını düşünüyoruz. Gelecek yıllarda organizasyonun daha da gelişerek sektörde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz.” dedi.

Akgöz, ayrıca İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın öncülüğünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Bodrum Belediye Başkanlığı ve MUTTAŞ Denizcilik A.Ş. destekleriyle bu yıl ilk kez düzenlenen Bodrum Boat Show – Tekne, Tekne Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı’nın açılışına da yönetim olarak katıldıklarını ifade etti.

Akgöz, “Açılışı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran tarafından gerçekleştirilen fuara; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Sayın Salih Tan ile Muğla bölgesi protokol üyeleri de katılım sağladı. Bu değerli organizasyonun sektörümüz için hayırlı olmasını diler, gelecek yıllarda daha da büyüyerek devam etmesini temenni ederiz. Başta Başkanımız Sayın Tamer Kıran olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.” ifadelerini kullandı.

Aliağa Limanları Gücünü Koruyor

Birol Akgöz, 2025 yılının ilk dokuz ayında Aliağa Limanlarında toplam 1 milyon 322 bin 4 TEU elleçlendiğini belirtti. 2024 yılının aynı dönemindeki 1 milyon 594 bin 631 TEU’ya kıyasla %17’lik bir azalış yaşandığını, buna rağmen Aliağa Limanlarının Türkiye genelinde 5. sırada yer aldığını ifade etti.

2025 yılı Ocak-Eylül döneminde Aliağa Limanları toplam 4.643 gemiye ev sahipliği yaptı. 2024 yılındaki 4.565 gemi sayısına göre %1,70’lik bir artışla Aliağa Limanları, Kocaeli’nin ardından 2. sıradaki yerini korudu.

Aliağa Limanları 66 Milyon Tonla Liderliğini Pekiştirdi

Akgöz, elleçlenen net ton miktarının 2025’in ilk dokuz ayında 66 milyon 279 bin 973 tona ulaştığını ve 2024’e göre %3,50’lik bir artış gösterdiğini belirtti. Aliağa Limanları, bu alanda lider konumunu sürdürdü.

Toplam 87 milyon 740 bin 858 grostonluk işlem gerçekleştirilen Aliağa Limanları, Kocaeli’nin ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Aliağa Yük Elleçlemede Liderliğini Sürdürdü

2025’in ilk dokuz ayında yükleme net ton miktarı 27 milyon 216 bin 863 ton olarak kaydedilirken, %5,29’luk bir artışla Aliağa liderliğini sürdürdü.

Boşaltma net ton miktarı ise 39 milyon 63 bin 110 ton olarak gerçekleşti ve 2024 yılına göre %2,29’luk bir artış gözlemlendi. Aliağa, Kocaeli’nin ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Akgöz, bu verilerin Aliağa Limanlarının Türkiye ekonomisine ve denizcilik sektörüne katkılarının sürdüğünü gösterdiğini belirterek, “Aliağa’yı daha ileriye taşımak için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek.” dedi.

Cumhuriyetimizin 102. Yılı Kutlu Olsun

Toplantının sonunda Yönetim Kurulu Üyesi Birol Akgöz, yaklaşan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm katılımcıların bayramını kutladı. Akgöz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek, “Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü her zaman olduğu gibi büyük bir gururla karşılıyoruz. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmak ve ülkemizin denizcilikteki gücünü daha da ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur.” ifadelerini kullandı.

Toplantı, dilek ve temennilerin dinlenmesinin ardından sona erdi.

