Elazığ’da Amatör Balıkçı 22 Kiloluk Turna Yakaladı

Elazığ’da amatör bir balıkçı Keban Baraj sahasında bulunan Kurtdere köyü mevkiinde 22 kiloluk bir turna yakaladı. Yakaladığı turnayı kıyıya çıkaran vatandaş daha sonra fotoğrafı çekerek sosyal medyasında paylaştı.

Vira Haber