Elazığ’da Amatör Balıkçı 22 Kiloluk Turna Yakaladı
Elazığ’da amatör balıkçı, Keban Baraj Gölü’nde 22 kiloluk turna balığı yakaladı.
Elazığ’da amatör bir balıkçı Keban Baraj sahasında bulunan Kurtdere köyü mevkiinde 22 kiloluk bir turna yakaladı. Yakaladığı turnayı kıyıya çıkaran vatandaş daha sonra fotoğrafı çekerek sosyal medyasında paylaştı.
