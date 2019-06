Denizcilik sektöründen çok sayıda paydaşın katıldığı 'Container feeders for today and for the future' konulu seminer de ABS Türkiye yetkilileri de hazır bulundu.

Açılış konuşmasını yapan ABS Türkiye Ülke Müdürü Seyfettin Tatlı seminer hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve iş güvenliğinin önemi üzerinde durdu.

BİLGİ VE TECRÜBELER AKTARILDI

Seminerde ABS'in iki uzmanı Christian Schack ve Jan Otto De Kat, 'Feeder Pazarına Genel Bakış', 'Düşük Karbon Ekonomisi için Gemi Konsepti' ve 'Sürdürülebilirlik', MAN'den Mevlüt Civelek ve Volkmar Galke 'Gelecekte Feeder için Sevk Gücü'nü içeren konularda sunumlar yaparak Türk Denizcilik camiasından katılanlarla bilgi ve tecrübelerini paylaştılar.

Katılımcılar yeni düzenlemeler sonrası dünya denizcilik sektöründe oluşacak tabloya Türk deniz ticaret filosunun uyum sağlayabilmesi için bu tarz seminerlere daha fazla ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Toplantıda konuşma yapanlardan Man Makina Satış Müdürü Mevlüt Civelek, IMO 2020 kurallarıyla beraber gelecek yeniliklerin makinalar üzerine etkilerini anlattı.

Vira Haber