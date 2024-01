Flamingolar Artık Kışın Da Van Gölü Havzasında Kalıyor

Her yıl çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan ve adeta kuş cennetini andıran Van Gölü havzası göçmen misafirleri, bölgedeki sıcak hava ve avlanma yasağı sayesinde konaklama sürelerini uzattı. Zengin kuş popülasyonuyla kuş cenneti olarak anılan Van Gölü Havzası çevresinde görülen flamingolar, kıyı şeridini adeta beyaza bürüdü. Türkiye'deki yaklaşık 450 kuş türünden 250'sine ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası'nda konaklayan flamingolar, görüntüleriyle göz kamaştırıyor. Her yıl ilkbahar aylarında Afrika ve İran'ın Urmiye Gölü'nden Van Gölü Havzasında konaklayan flamingolar, kış mevsimin gelmesiyle aynı güzergaha göç ediyorlar. Son yıllarda zaman zaman kış mevsiminde göç etmediği görülen flamingolar Gevaş Göründü sulak alanını mesken ettiler.



"Flamingolar iklim değişikliğinde dolayı Van Gölü havzasını tercih etmeye başladı"

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Van Gölü havzasının sulak alanları yönünde zengin olması münasebetiyle yaban hayatı çeşitliliği bakımından zengin bir coğrafyaya sahip. Bu coğrafya içerisinde son yıllarda Van Gölüne selam getiren Allı turnalar, flamingolar Van Gölü havzasında Nisan ayının başlarında ve Eylül ayının sonlarına kadar misafir olurken son 3 yıldır ekolojik ve illim değişikliğine bağlı olarak Van Gölü Havzasında konaklayan flamingo sayısı artmakta. Her geçen gün Flamingo sayısı Van Gölü Havzasında konaklayıp kışı geçiriyorlar. Bunun sebebi ise göç eden kuşlar bazen yiyeceklerinin bol olduğunu anladıkları zaman göç iş güdüsünü ortadan kaldırarak göçmemekte ve sayıları artmakta. Bunu sebebi de Van Gölü havzasındaki iklimin bu yıl onların yaşamasına uygun halde olması. Van Gölü havzasında şuan bahar havası yaşanıyor. İklim değişikliği böyle devam ederse bunların üreme yeri olan ve buraya en yakın Urmiye Gölü’nün kuruması bazı değişikliklerin olmasına bağlı olarak flamingoları burada hem sayıca fazla göreceğiz, hem de belki burada üreme alanları oluşturacaklarını göreceğiz. Bize düşen görev onların burada rahat etmesini sağlamak. Flamingoların burada gıda ve güvenlik sorununu olmadığı zaman üremek için bu bölgeyi tercih edekler” dedi.

