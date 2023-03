Four Points By Sheraton Yelken Takımı Mavi Sularda; Yelken Yarış Sezonu Başlıyor

Er Yatırım bünyesinde yer alan ve dünyanın en büyük uluslararası otel zinciri Marriott’un markalarından biri olan Four Points by Sheraton çalışanları, 20 yıllık yarış ve yelken deneyimine sahip eğitmenlerden oluşan kadrosu ile yelken eğitimleri, workshoplar ve motivasyon etkinlikleri organize eden Gemini Sailing ile bu sezonda da özgürlüğe yelken açıyor.

Gemini Sailing bünyesinde kurulan Four Points by Sheraton çalışanlarından oluşan yelken takımı, bu yıl da gerçekleşecek yelken yarışlarında boy gösterecek. "‘Bahçeşehir Üniversitesi Trofesi Yarışı", 1 Nisan Cumartesi günü 1. ayak ile başlayacak. 8 Nisan 2023 Cumartesi - Helly Hansen - Bahçeşehir Üniversitesi Trofesi Yarışı 2. ayak, 9 Nisan 2023 Pazar - Bahçeşehir Üniversitesi Trofesi Yarışı 3. ayak ve 29 Nisan 2023 Cumartesi - Bahçeşehir Üniversitesi Trofesi Yarışı 4. ayak şeklinde gerçekleştirilecek.

Four Points by Sheraton yelken takımı ödüllere doymuyor

2022 tarihleri arasında düzenlenen Tayk Sahil Güvenlik 40. yıl yarışını ikinci sırada tamamlayarak kısa sürede hazırlandıkları yarışta podyuma çıkma başarısını gösteren Four Points by Sheraton yelken ekibi, bu başarının ardından Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nı 4. sırada tamamlamıştı.

“Mutlu çalışan, mutlu misafir”

“Mutlu çalışan, mutlu misafir” mottosuyla hareket ettiklerini belirten Er Yatırım Genel Müdür Ferzan Çelikkanat, “Bizim için mutlu çalışan, mutlu misafir anlamına geliyor. Çalışanlarımızı mutlu ettikçe, başarı ve verim artıyor. İnsan keyif duyduğu etkinliklerde yer aldıkça, hem özel hayatında hem iş hayatında çok daha pozitif ve başarılı oluyor. Bizim mesleğimizde en önemli şey, yüzlerdeki gülümseme. Çalışanlarımız gülümsedikçe, misafirlerimiz de gülümseyecek, andan keyif alacaktır” açıklamasında bulundu.

Rüzgara hükmeden takımyıldızı

Adını, iki farklı gücün yan yana gelmesi ve zıtlıklarıyla birbirlerini tamamlamalarını temsil eden Gemini (ikiz) Takımyıldızı’ndan alan Gemini, Yunan mitolojisinde Polloux ve Castor adlı ikiz kardeşleri temsil ediyor. Zeus’un kardeşi denizler ve depremler tanrısı Poseidon’un, bu iki kardeşe rüzgara hükmedecek gücü vermesi, takımyıldızına manevi bir güç atfederken, yıldızların gökyüzünde belirmesi, denizcilerin sefere çıkması için en uygun zamanı ifade ediyor.

Rüzgara hükmeden takımyıldızları gibi, gönlünü yelkene vermiş milli sporcu kardeşler Berk Gürpınar ve Mert Gürpınar önderliğinde gerçekleşen eğitim programında temel yelken eğitimleri, ileri yelken eğitimi, temel yatçılık eğitimi, kurumsal yarış takımı oluşturma ve iletişim workshopları düzenleniyor.

Four Points By Sheraton İstanbul hakkında

Şehrin popüler ticari bölgelerine ev sahipliği yapan İstanbul Kağıthane’de konumlanan Four Points by Sheraton İstanbul Kağıthane, şehrin turistik mekanlarının çoğuna ve önemli alışveriş merkezlerine oldukça yakın mesafededir. İstanbul Uluslararası Havalimanı'na 33 km, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na 46 km, Kağıthane Metro İstasyonu'na 5 dakika, Haliç Kongre Merkezi'ne 10 dakika uzaklıktadır. İstanbul'un en modern iş merkezlerinden Ferkoline'de bulunan otel 3 süit ve 2 engelli odası olmak üzere, gün ışığı alan, ferah, konforlu ve modern tasarlanmış toplam 173 odaya sahiptir. İhtiyaca göre farklı boyutlara ayrılabilen, yüksek teknolojili ekipmanlara sahip 8 toplantı odası ile hizmet veren otel, ister tek başınıza, isterseniz tüm sevdiklerinizle konaklamak için kusursuz bir deneyim vadediyor.

Four Points By Sheraton İzmir hakkında

Eylül 2017 yılında misafirlerine kapılarını açan İzmir’in ticaret merkezi Bayraklı’da konumlanmış, yüksek teknoloji ve konfora sahip Four Points by Sheraton İzmir, bir iş seyahatinde ihtiyaç duyulan her türlü beklentiye yanıt verecek şekilde tasarlanmış, kusursuz bir iş otelidir. Er Yatırım’ın Mistral Tower Projesi içinde yer alan otel her biri balkonlu 110 oda, 10. katta, gün ışığı alan, özel balkonlu 5 toplantı salonu, restoran ve bar olmak üzere, 8 bin metrekare alana sahiptir. Otel Adnan Menderes Havalimanına yarım saat, metro istasyonuna 5 dakikalık mesafededir. Gurme bir alışveriş merkezi, rezidanslar ve ofisler ile ihtiyaç duyulabilecek her detayın düşünülerek tasarlandığı bir komplekste yer alan Four Points by Sheraton İzmir, misafirlerine dört dörtlük bir iş oteli olma hedefiyle hizmet veriyor.

Vira Haber