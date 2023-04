Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin Olağan Mali Genel Kurulu Yapıldı

İstanbul İhracatçı Birlikleri arasında yer alan ve 2022 yılında yaklaşık 1.5 milyar dolarlık ihracat yapan Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), üye ihracatçı firma temsilcilerinin katılımı ile olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. İhracatçılar, 2022 yılının yönetim kurulu çalışma, mali ve denetim kurulu raporlarını onaylarken, 2023 yılının yol haritasını da belirledi. Birliğin 2023 yılı çalışma planı dahilinde, Türkiye gemi ve yat inşa sektörlerinin uluslararası bilinirliğinin artırılması yönünde gerçekleştirilecek etkinlikler, katılım sağlanacak ve Türkiye milli katılım organizasyonunda düzenlenecek uluslararası fuarlar, dijital tanıtım projeleri, ihracatçı firmaların karşılaştığı sorunların çözümlerine ilişkin yapılan girişimler ve diğer tüm çalışmalarla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, birliğin düzenlediği faaliyetlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunarak sözlerine başladı. Seven “Sektörün dünya genelinde en prestijli gemi inşa fuarları olarak kabul edilen SMM Hamburg, Posidonia, Norshipping, Neva fuarlarında Türkiye milli katılım organizasyonu yaparak, etkili bir ülke temsili gerçekleştiriyoruz. Bu yıl kasım ayında düzenlenecek Europort fuarının Türkiye milli katılımı organizasyonu ile faaliyetlerimize bir yenisini ekliyor, sektörümüzün yurtdışında gerçekleştirdiği etkinliklerin merkezi olmaya devam ediyoruz. Dünyanın en prestijli mega yat fuarı Monaco Yacht Show’da iki yıldır gerçekleştirdiğimiz info stant katılımımıza bu yıl da devam ediyoruz. Fuara, standı veya teknesi ile katılan firmalarımızın yanı sıra, tüm yat üreticilerimiz ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak, fuara ziyaretçi olarak katılan üyelerimizin ücretsiz şekilde faydalanabildiği bir görüşme alanı sağlıyoruz. Bunların yanı sıra sektörden gelen taleplere istinaden Norfishing Fuarı, Houston OTC gibi fuarlara katılım sağlıyor, üyelerimizin ihtiyaç ve talepleri olması halinde sektörel ticaret heyetleri organize ediyoruz. Kısacası, dünyanın dört bir köşesinde, üye firmalarımız nerede olmamızı isterse orada oluyor, sektörümüzün hikâyesini dünyaya anlatmaya devam ediyoruz” dedi.

Seven, sektördeki ihracatçıların büyük başarılara imza attığını belirterek, “Dünyanın en büyük balıkçı gemisi ihracatçı ülkesi konumuna gelmiş bulunuyoruz. Benzer şekilde römorkör ihracatında dünya ikinciliğine yükselmiş bulunuyoruz. Feribot ve gezinti tekneleri ihracatında da basamakları hızlı bir şekilde tırmanıyoruz. Mega yat üretiminde dünyanın en önemli üreticilerinden birisi konumundayız” şeklinde konuştu.

Seven, sektörün kilogram başına ihracat değerinin her geçen yıl arttığına dikkatleri çekerek, “Ülkemizden ihracatı gerçekleştirilen tüm ürünlerin kilogram başına ortalama ihracat değerinin 1.5 dolara ulaşması için çalışmalar yapılıyor. Devletimizin ekonomik politikaları ihracat kadar, kilogram başına ihracat değerini de yükseltmeyi önemsiyor. Sektör olarak ürettiğimiz ürünlerin ihracat ortalaması 2022 yılında 8 doların üzerinde. Yeni inşa edilen özel maksatlı özel yapım gemiler ile mega yatlarda ise ihracat kg birim fiyatı 20 doların üzerinde bir ortalamaya sahip. Yine mega yat özelinde ihracat kg fiyatında sadece 50 dolar ve üzerine çıkmakla kalmıyor, özel maksatlı özel yapım gemi inşasında olduğu gibi yüksek katma değere ulaşıyoruz. Kilogram başına ihracat değerimiz de her geçen yıl artarak devam ediyor. Bu da sektörümüzün iştigal konusuna dâhil olan ürünlerin katma değer ve ileri teknoloji anlamında ülkemizin iktisadi hedefleri için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan önemli bir diğer göstergedir” dedi.

Seven’in konuşmasının ardından gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında, birlik yönetim ve denetim kurulu üyeleri ibra edilerek, gerçekleştirilen ve planlanan tüm çalışmalar oy birliği ile kabul edildi.

Vira Haber