Hatay'da Balıkçılar "Vira Bismillah" Diyerek Mavi Sulara Açıldı

6 Şubat 2023'teki depremlerde 80 santimetre çökme yaşanan ve onarım çalışmaları tamamlanan İskenderun Balıkçı Barınağı'ndan yeni av sezonuyla birlikte ikinci kez denize açılan balıkçılar, protokol üyelerinin dualarıyla uğurlandı. Programda mehteran konseri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, balıkçıların yeni sezona umutla başladığını belirterek, "Bugün av yasağının kalktığı, ‘vira bismillah' diyerek mavi denizlerimize açıldığımız gün. Balıkçılarımız Akdeniz'in haşin dalgalarıyla mücadele ederek hem rızıklarını kazanıyor hem de ülkemize istihdam ve üretim sağlıyor. Devletimiz, balıkçılarımıza her alanda destek olmaya devam ediyor" dedi.

Masatlı, Türkiye'nin Orta Doğu ile ticari ilişkilerine de değinerek, "Baas yönetimi döneminde kullanamadığımız ticaret güzergahları vardı. Ancak Suriye'de yeni bir yönetim var. Bu yeni yapı ile yakın temas halindeyiz. İnşallah en kısa sürede başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'nun tüm ülkelerine, burada üretilen balık ve diğer ürünleri ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Masatlı, vatandaşlara ve protokol üyelerine balık ekmek ikram etti.



Vira Haber