Hopa Açıklarındaki İnsansız Deniz Aracı Kontrollü Şekilde İmha Edildi
Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında sabah balıkçılar tarafından bulunan ve patlayıcı yüklü olduğu değerlendirilen insansız deniz aracı, SAT komandoları tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Hopa açıklarında insansız bir deniz aracının tespit edilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde aracın patlayıcı madde yüklü olabileceği değerlendirilince, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
SAT komandoları tarafından gerçekleştirilen kontrollü patlatma sonucu araç imha edilirken, patlama sesi Hopa ve Arhavi ilçelerinden de duyuldu.
