İklim Yükünün Görünmeyen Yüzü: Kurumsal Kâğıt Kullanımı

ABD Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) referans verdiği çalışmalara göre bir ofis çalışanı yılda yaklaşık 10 bin sayfa kâğıt kullanıyor ve bu da iki yetişkin ağacın bir yılda kazandırdığı oksijene karşılık geliyor. TÜRKKEP’e göre KEP, KEP İK®, e-İmza, e-Mühür, e-Saklama, e-Belge ve e-Fatura gibi çözümler kurumların iş süreçlerini dijitalleştirerek kâğıt, lojistik, arşiv yükünü ve bunlara bağlı enerji tüketimini önemli ölçüde azaltırken, karbon ayak izini de doğrudan düşürüyor.

İklim krizi konuşulurken tartışma çoğu zaman pipet, poşet ve bireysel tüketim alışkanlıkları etrafında dönüyor. Şirketlerde her gün bordro, fatura, sözleşme ve resmi yazışmalar için kullanılan kâğıt miktarı ise önemli bir çevresel yük oluşturuyor. ABD Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) referans verdiği çalışmalara göre bir ofis çalışanı yılda yaklaşık 10 bin sayfa kâğıt kullanıyor. Ofis kâğıdının yaşam döngüsünü inceleyen analizler, tek bir A4 sayfanın üreticiden kullanıcıya gelene kadar ortalama 4,64 gram CO₂ emisyonuna neden olduğunu gösteriyor. EPA’nın verdiği ortalama tüketim dikkate alındığında, bu seviye çalışan başına yılda yaklaşık 46 kilogram CO₂ anlamına geliyor ve bu da iki yetişkin ağacın bir yılda kazandırdığı oksijen miktarına karşılık geliyor. Binlerce çalışana sahip kurumlar düşünüldüğünde, konunun bireysel pipet tercihlerinin çok ötesine geçen yapısal bir sorun olduğu daha net ortaya çıkıyor.

Diğer yandan Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi düzenlemeler, özellikle ihracat yapan şirketlerden üretim, enerji, lojistik ve ofis süreçlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını ölçüp raporlamalarını ve bunları azaltacak somut hedefler koymalarını bekliyor. Bu çerçevede yalnızca enerji ve üretim hatları değil, bordro, izin, ihtar, ihbar, fatura ve sözleşme gibi ofis süreçleri de karbon ayak izinin bir parçası haline geliyor. Buna rağmen pek çok kurumda bu işlemler hâlâ kâğıda, ıslak imzaya, kargoya ve fiziksel arşivlere bağlı ilerliyor.

Bugün KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), KEP İK®, e-İmza, e-Mühür, e-Saklama, e-Belge ve e-Fatura gibi dijital dönüşüm çözümleri kurumları kâğıda bağımlı olmaktan çıkarıp iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştiriyor ve hem operasyonel maliyetleri hem de karbon ayak izini ciddi oranda azaltıyor.

Olcay Yıldız: “Pozitif İklim Etkisini İş Süreçlerini Dijitalleştiren Kurumsal Adımlar Yaratıyor”

Son dönemde gündemde olan “Özel jetler varken kâğıt pipet mi dünyayı kurtaracak?” sorusuyla sembolleşen iklim tartışmalarını değerlendiren TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, “Bugün iklim krizi konuşulurken çoğu zaman bireylere ‘pipeti değiştir, poşet kullanma’ demekle yetiniyoruz. Bu söylemler çok yerinde ancak bireyler pipet değiştirirken kurumlar hâlâ kâğıt tüketiyorsa, resmin büyük tarafını ıskalıyoruz demektir. Pozitif iklim etkisini ise iş modellerini kâğıda bağımlı olmaktan çıkarıp uçtan uca dijitalleştiren kurumsal adımlar yaratıyor. Bu dönüşüm; tonlarca kâğıt kullanımını, lojistik ve arşiv ihtiyacını ve bunlara bağlı enerji tüketimini tek hamlede aşağı çekiyor. Bu da kurumların karbon ayak izini doğrudan azaltıyor.

Bu düşünceyle TÜRKKEP Ar-Ge ekibimizin çalışmalarıyla KEP altyapısını kullanarak, Türkiye’de bir ilk olarak geliştirdiğimiz KEP İK® sayesinde şirketlerin bordro, izin, görevlendirme, ihtar, ihbar gibi insan kaynakları süreçlerini tamamen dijital ortama taşıyoruz. Bunu hem maliyetler hem de karbon ayak izi açısından en hızlı sonuç veren adımlardan biri olarak görüyoruz. 1.000 çalışanlı bir işletme sadece bordro süreçlerini dijitalleştirdiğinde üç yılda yaklaşık 12 ton karbon emisyonunu sistemden çıkarabiliyor ve bu, 480 yetişkin ağacın bir yılda sağladığı temiz hava etkisine yakın bir katkı sunuyor. Dolayısıyla bizce mesele artık sadece pipeti konuşmak değil; her kurumun en çok kâğıt tükettiği süreçleri masaya yatırıp, başta bordro ve İK bildirimleri olmak üzere kritik iş akışlarını dijitalleştirecek somut bir yol haritası oluşturması ve dijital dönüşüm yolculuğuna bugünden başlaması” dedi.