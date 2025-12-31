Ege Denizi'nde Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Denizi’nde rüzgarın bu akşam (30 Aralık 2025 Salı) saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, fırtınanın yarın (31 Aralık 2025 Çarşamba) sabah saatlerinde etkisini sürdürmesi, akşam saatlerinden itibaren ise etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle başta deniz ulaşımı olmak üzere muhtemel aksamalara karşı denizciler ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Vira Haber