İMEAK Deniz Ticaret Odası 43. Yılını Kutluyor

Kurulduğu günden bu yana Türk denizciliğinin önünü açan vizyonu ve misyonuyla sektöre yön veren Oda, bugün yaklaşık 11 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alıyor.

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, yayımladığı kutlama mesajında, Odanın kuruluşundan itibaren görev alan tüm başkan ve yöneticilere teşekkür ederek şunları söyledi:

Denizciliğimizin Amiral Gemisi İMEAK Deniz Ticaret Odamızın 43. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.

Odamızın, 26 Ağustos 1982 tarihinde, 744 deniz tacirinin attıkları adımla başlayan yolculuğu sürekli artan başarılarla bugünlere ulaştı.

Geçen 43 yıla baktığımızda; Odamızın ilk kurulduğu andan beri örnek bir vizyon ve misyonla Türk denizciliğinin önünün açılmasına vesile olduğunu, bir yandan zamanın gelişimine ayak uydururken, diğer yandan geleneklerinden asla ve asla ödün vermeden, gurur abidesi bir kurum olarak daima ilerlediğini görüyoruz.

Türkiye’de ekmeğini sudan, denizden çıkaran herkesin kendini ifade etme imkanı bulduğu Odamız, bugün yaklaşık 11 bin üyesiyle ülkemizin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında ilk sıralardaki yerini alırken, büyüyerek ve katma değer katarak yoluna devam ediyor. Kuruluş aşamasından itibaren Odamızda görev almış tüm yöneticilerimize ve başkanlarımıza bugünlere ulaşmamızı sağlayan emekleri için minnettarız.

Deniz Ticaret Odası Yönetimi olarak 43 yıllık bu yolculuğu kutlarken, görev aldığımız bu dönemde aynı zamanda büyük bir sorumluluk üstlendiğimizin de farkındayız.

Son yıllarda yaşanan küresel ekonomideki dalgalanmalar, bölgesel savaşlar, gerilimler ve çevresel baskılar, deniz taşımacılığı sektörünü her zamankinden daha karmaşık ve dinamik bir sürecin içine çekmiş durumdadır. İklim değişikliği ve yarattığı sorunlar artık Dünya gündeminin önemli bir maddesi olurken, uluslararası kamuoyunun baskısı ile denizcilik sektöründe çevrenin korunması ile ilgili daha sıkı düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. Türk denizciliğinin yeni Dünya düzenine adapte olması, sektörümüzün küresel ölçekteki dönüşüm ve rekabet karşısında daha güçlü bir konuma ulaşması için süreci doğru yönetmek ve sağlam adımlarla geleceği birlikte inşa etmek en temel hedefimizdir.

Odamız, her geçen sene geliştirdiği ve artırdığı faaliyetleriyle, kurumsal kapasitesiyle denizcilik sektörümüzün asli temsilcisi olma vazifesini hakkıyla yerine getirirken, sonuç odaklı çalışmalarla sadece sorunları tespit edip dile getirmekle yetinmeyip, bunlara kalıcı çözümler önerip, hayata geçmesini sağlamanın gayreti içindedir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta denizciliği Türklere büyük ülkü olarak gösteren Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Deniz Ticaret Odamızı kuran, Türk denizciliğine büyük hizmetleri geçmiş bütün büyüklerimizi hürmetle anıyorum. Ebediyete irtihal edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyor, Deniz Ticaret Odamızın 43. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. ”