IMO, Net Sıfır Çerçevesini Bir Yıl Erteledi

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC), denizcilik sektörünün sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik en önemli düzenlemelerinden biri olan “Net Sıfır Çerçevesi” (Net Zero Framework-NZF) taslağını görüşmek üzere 14–17 Ekim 2025 tarihleri arasında Londra’daki IMO Genel Merkezi’nde 2’nci Olağanüstü Oturumunu (MEPC ES-2) gerçekleştirdi.

Toplantıya Türkiye adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan katılım sağladı.

Yoğun tartışmalara sahne olan oturumda, gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının küresel ölçekte fiyatlandırılmasına ilişkin Net Sıfır Çerçevesi’nin onaylanması bekleniyordu. Ancak üye devletler arasında vergi modeli, gelirlerin dağıtımı ve gelişmekte olan ülkelere yapılacak desteklerin kapsamı konusunda görüş birliği sağlanamadı.

Bu nedenle, Net Sıfır Çerçevesi üzerinde uzlaşıya varılamadığı için toplantıya bir yıl ara verilmesi önerisi oylamaya sunuldu. Komite üyeleri öneriyi 49 oya karşı 57 oyla kabul etti.

Böylece, küresel deniz taşımacılığında karbon fiyatlandırması sistemine ilişkin kararın bir yıl sonraki oturuma ertelenmesi kararlaştırıldı.

IMO yetkilileri, uzlaşma sürecinin önümüzdeki dönemde teknik çalışma grupları aracılığıyla devam edeceğini ve tüm tarafların üzerinde uzlaşabileceği adil bir mekanizma oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Vira Haber