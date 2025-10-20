Prof. Dr. Özcan Aslan, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanlığına Yeniden Atandı

Yaklaşık dört yıldır fakülte dekanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Aslan, bu süre boyunca denizcilik camiası ve İTÜ Rektörlüğü’nün güçlü desteğiyle önemli çalışmalara imza attı.

Prof. Dr. Aslan, yeniden atanmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğüm İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanlığı’na 3 yıl süre ile yeniden atanmış bulunuyorum. Geçtiğimiz 4 yılda fakültemiz, denizcilik camiasının ve Rektörlüğümüzün destekleri ile önemli atılımlar yaptı. Bu süreç içinde destek veren tüm paydaşlarımıza, akademik ve idari personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Fakültemizi her alanda daha ileri taşımak için ‘tam yol ileri’ çalışmaya hep beraber devam edeceğiz.”

