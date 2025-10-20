Deniz Kenarında Gerçekleştirilen Zorlu Off-Road Yarışları Nefesleri Kesti

Trabzon'un Of ilçesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Of Off-Road Festivali bugün seyirci etabıyla devam etti. 25 farklı ilden 5 ayrı sınıfta 80 aracın mücadele ettiği organizasyonda deniz kenarında oluşturulan zorlu pistte pilotlar kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda hız, adrenalin, mukavemet ve pilotajlık ön plana çıkarken deniz kenarında gerçekleşen Off-Road araçlarının mücadelesi izleyenleri büyüledi.

Festival ile ilgili açıklamada bulunan Of Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Ali Şahin festivali ilk kez düzenledikleri için heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, "İlçemiz Of'ta İlk kez düzenlenen bir festival bu. Gelen halkımıza adrenalin dolu bir gün geçirtmeyi ümit ediyoruz. Biz yıllardır farklı şehirlerde olan organizasyonlara katılıyoruz, bu sefer istedik ki kendi yöremizde kendi bölgemizde de bir Off-Road festivali olsun. Allah razı olsun büyüklerimiz önümüzü açtılar bize yardımcı oldular, biz de buraya gelen vatandaşlarımıza dışarıdan gelen izleyicilerimize adrenalin dolu bir gün yaşatmaya çalışıyoruz. Giresun Espiye ve Artvin Arhavi arasındaki bölgede ilk kez düzenlenen bir organizasyon bu. Tam 25 vilayetten 80 araç geldi. Karadeniz sahili dışında Elbistan'dan, Sivas'tan, Erzurum'dan, Tokat'tan, Amasya'dan, özellikle İç Anadolu'dan büyük katılım oldu. Sahil kesimi tamamen buraya geldi. Nasip olursa biz bu organizasyonu sürekli hale getireceğiz. Bu organizasyonu yapmamızda bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Festival bugün yapılan son yarışların ardından sona erecek.

Vira Haber