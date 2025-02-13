IMO’nun IMO CARES Sonuç Raporu Yayınlandı

IMO tarafından istenen Prof. Dr. Mustafa İnsel ve İranlı Kaptan. Dr. Seyed Vahid Vakili tarafından IMO Cares Programı kapsamında küçük ada devletleri ve az gelişmiş ülkelere yardım amaçlı yapılan çalışmanın sonuç raporu yayınlandı.

Bu çalışma, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyonları Azaltmaya Yönelik Koordineli Eylemler (IMO CARES) girişiminin bir parçası olarak gerçekleştirildi. IMO CARES, Suudi Arabistan Krallığı Ulaştırma Genel Otoritesi tarafından finanse edilen IMO tarafından uygulanan bir proje olarak öne çıktı. IMO CARES, Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletlerinin (Small Island Developing States -SIDS) ve En Az Gelişmiş Ülkelerin (Least Developed Countries -LDC'ler) seçili gemiler ve/veya limanlarda verimliliği artırmalarını ve operasyonel maliyetleri ve sera gazı emisyonlarını azaltmalarını sağlayarak, pazara hazır uygun teknoloji çözümlerini belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla 2023 yılında başlatıldı.

Yerel deniz taşımacılığı, özellikle Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri (SIDS) ve En Az Gelişmiş Ülkeler (LDC) için gıda ve enerji güvenliğinin sağlanmasında, istihdam fırsatlarının yaratılmasında ve bağlantının geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 4’üncü Sera Gazı Çalışması (2020), SIDS ve LDC’ler için önemine rağmen yerel deniz taşımacılığının küresel sera gazı (GHG) emisyonlarının antropojenik emisyonlarındaki denizcilik emisyonlarının payına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu ortaya koydu. 2018 tahminlerine göre, yurt içi deniz taşımacılığı, sefer bazlı hesaplamalara dayalı olarak tahmin edildiğinde deniz taşımacılığından kaynaklanan toplam CO2 emisyonlarının yaklaşık %29,9'undan sorumluydu (gemi bazlı tahsislere göre %12,9). EEDI, EEXI, CII, MBM ve GFS gibi önlemlerle kolaylaştırılan karbonsuzlaştırma eğilimlerinin, yurt içi deniz taşımacılığının bu bölümündeki emisyon azaltımlarını dolaylı olarak etkilemesi bekleniyor. Bununla birlikte, iç hat seferleri yapan ve boyutu 400 GT’den küçük olan gemilerin, genellikle ilgili idarelerinin gerektirdiği önlemleri almaları gerekmektedir. Sonuç olarak, bu gemiler uluslararası deniz taşımacılığına benzer karbondan arındırma eğilimleri yaşamayabilir. Bu rapor, Afrika ve Karayipler bölgelerindeki yerli gemi türlerinin ve yerel deniz taşımacılığının karbondan arındırılmasını amaçlayan teknolojilerin ve operasyonel stratejilerin kapsamlı bir incelemesini sunmakta ve özellikle bu önlemleri Afrika'da uygulanmak üzere değerlendirmeye ve uyarlamaya odaklanmaktadır.

Sıfır emisyonlu yurt içi deniz taşımacılığına ulaşmak, ülkeler içindeki çeşitli sektörlerdeki paydaşlar arasında hem yatay hem de dikey olarak iş birliğine dayalı çabalar gerektirir. Bu hedefi gerçekleştirmek için hem Afrika hem de Karayip bölgelerindeki hükümetlerden önemli destek şarttır. Yerli denizcilik sektörüne özel bir Ulusal Eylem Planı’nın oluşturulması, bu geçişi kolaylaştırmada çok önemli bir adımdır. Bununla birlikte, böyle bir planın etkin bir şekilde uygulanması, önemli miktarda kaynak tahsisi gerektirir… Yurtiçi deniz taşımacılığının benzersiz özellikleri (küçük boyutlu gemiler ve kısa yolculuk mesafeleri) göz önüne alındığında, bu deniz taşımacılığı sektörü, sıfır emisyonlu teknolojileri ve alternatif yakıtları test etmek için ideal bir yerdir.

Sıfır emisyonlu deniz taşımacılığına adaptasyon hız kaydettikçe, limanlar kargo transfer merkezleri olmaktan çıkıp enerji merkezleri haline de geliyor. Uluslararası denizcilikte olduğu gibi, yerel gemilere hizmet veren limanlar tedarik zincirinde büyük önem taşıyor, dolayısıyla sektörün karbondan arındırılmasında hayati bir rol oynamakta. Limanların karbondan arındırılması düşünülürken, üç temel alan dikkate alınmalıdır: liman-gemi arayüzü, liman faaliyetleri ve liman-şehir arayüzü. Limanlar, gemilerde operasyonel önlemler ve alternatif yakıt ve kıyı güç sistemleri gibi sürdürülebilir altyapının kurulması yoluyla sıfır emisyonlu yerel deniz taşımacılığına geçişi destekleyebilir ve hızlandırabilir. Ek olarak, otomasyon, dijitalleşme, elektrifikasyon ve daha temiz yakıtların kullanılması, liman faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları etkili bir şekilde azaltabilir.

Bölümler…

Giriş bölümünde IMO’nun amacı (IMO'nun hedef odaklı yaklaşımı, gemide enerji verimliliğini artırmak için, geminin boyutu, tipi, yaşı ve ticaret alanı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak gemi sahiplerinin önceliklerine göre en uygun maliyetli seçenekleri seçmelerini sağlar) ve sera gazı emisyon stratejisi açıklanıyor.

Metodoloji bölümünde raporun hangi yöntemler kullanılarak hazırlandığı anlatılıyor.

Üçüncü bölümde yerel deniz taşımacılığı yapan gemilere ilişkin kaynak taramasına yer veriyor.

Dördüncü bölümde yerel deniz nakliye filosunun karbondan arındırılması analiz ediliyor ve kullanılan her gemi tipi, yani römorkörler, kargo gemileri, feribotlar ve balıkçı gemileri tek tek grafiklerle detaylı olarak inceleniyor.

Beşinci bölümde yerel deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonları inceleniyor.

Altıncı bölüm enerjiye ve deniz taşımacılığına genel bakış

Yedinci bölüm yerel deniz taşımacılığında enerji tasarruflu teknoloji ve zorlukları

Sekizinci bölüm öneriler ve sonuç

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