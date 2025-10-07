İstanbul Maritime Forum, Denizcilik Sektörünü Küresel Gelecek İçin Bir Araya Getirdi

IGGS Group tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve iki gün sürecek olan forum, denizcilikte sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, enerji verimliliği ve küresel rekabet konularında fikir alışverişine zemin hazırlıyor. Etkinlik, yalnızca davetlilerin katılabildiği özel bir formatta gerçekleştiriliyor ve uluslararası denizcilik dünyasının önde gelen temsilcilerini İstanbul’da buluşturuyor.

Açılış törenine çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan IGGS Group temsilcisi Ignas Vendula, denizcilik sektörünün ortak bir vizyona ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu forum, sektörün en önemli isimlerini bir araya getirerek bilgi, deneyim ve vizyon paylaşımını teşvik ediyor. Hep birlikte çalışarak daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. İstanbul, denizcilik dünyasının kalbinin attığı bir merkez ve bu buluşma bunun en güzel örneği” dedi.

Forum Başkanı John Stewart ise konuşmasında, denizcilikte dönüşümün önemine dikkat çekti. Stewart, “Bugün denizcilikte yeni bir çağın eşiğindeyiz. Yüzyıllar boyunca hız, taşıma kapasitesi ve maliyet üzerine odaklandık; şimdi ise çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve dijitalleşme ön planda. Bu değişim, ancak sektörün tüm paydaşlarının şeffaflık ve ortak akılla hareket etmesiyle mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

Forumun ilk günü, açılış konuşmalarının ardından yoğun bir programla devam etti. Sabah oturumlarında “Yeşil Ufuklar: Denizcilikte Karbonsuzlaşma” başlıklı panelde sektörün çevre dostu dönüşüm stratejileri ele alınırken, “Küresel Dünyada Türk Deniz Ticareti: Strateji ve Rekabet Gücü” oturumunda Türkiye’nin uluslararası deniz taşımacılığındaki konumu tartışıldı. Öğleden sonra gerçekleştirilen “Denizcilikte Dijitalleşme” panelinde yapay zekâ ve veri yönetimi uygulamaları konuşuldu; ardından “Filo Stratejileri: Genişleme ve Yenileme Yaklaşımları” başlıklı oturumla gün tamamlandı. Akşam ise davetliler, düzenlenen gala kokteylinde bir araya gelerek sektör ilişkilerini geliştirme fırsatı buldu.

Forumun ikinci günü ise “Geleceğin Gemileri: Sürdürülebilir Çözümler ve Yeşil Dönüşüm” oturumu ile başlayacak. Ardından “Denizcilikte Yapay Zekâ: Sektör Genelinde İnovasyonu Teşvik Etmek” ve “Made in Turkey: Türk Gemi İnşasının Küresel Rolü” başlıklı oturumlarda sektörün geleceğini şekillendirecek yenilikçi teknolojiler ve yerli üretimin önemi tartışılacak. Öğleden sonraki oturumlarda “Denizde Güvenlik ve Mürettebat Refahı” ile “Döngüsel Ekonomi: Gemi İmha Stratejilerinde Yeni Yaklaşımlar” konuları ele alınacak.

İki gün sürecek olan forumun sonunda, denizcilik sektöründe sürdürülebilir dönüşüme katkı sağlayan kurum ve kişilere özel ödüller takdim edilecek.

Vira Haber