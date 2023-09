İstanbul'da Güvenli Denizcilik Konferansı Başladı

İMEAK Deniz Ticaret Odamızın ana sponsorluğunda, AÜ Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) ev sahipliğinde düzenlenen, "Conference on Ocean Law and Policy" (Okyanus Hukuku ve Politikası Konferansı-COLP)" programının 46. yıl etkinliği, "Güvenli, Emniyetli ve Sürdürülebilir Denizcilik" teması ile 21 Eylül 2023 Perşembe günü İstanbul’da başladı.



Konferansın açılışında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Recep Düzgit, UAB Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi ve Adalet Bakanlığı Müşaviri Zekeriya Birkan birer konuşma yaptılar.



Kongreye, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Barış Türkmen, Ahmet Can Bozkurt ve İsmail Görgün ile Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca da katıldı.



Dünyanın önde gelen deniz hukukçularının katılımıyla her yıl farklı bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmalarının ardından Ürdün Eski Başbakanı ve Uluslararası Adalet Divanı Eski Üyesi Awn Al-Khasawneh başkanlığında ilk oturumu gerçekleştirildi.

