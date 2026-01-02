Karla Kapanan Yollar Deniz Suyuyla Açılıyor

Alaplı Belediyesi ekipleri, buzlanmayla mücadele kapsamında tuz dökmek yerine denizden çekilen suyu itfaiye araçlarıyla cadde ve sokaklara püskürterek temizlik çalışması yaptı. Özellikle rampalı bölgelerde uygulanan yöntemle kar ve buzun kısa sürede eritildiği belirtildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaklaşık 12 yıldır aynı yöntemi uyguladıklarını belirterek, "Deniz suyu kullanımı iş makinelerimizin yükünü azaltıyor. Tuz dökmeye göre daha etkili ve daha kolay bir yöntem. Özellikle rampalı bölgelerde deniz suyuyla yıkama yaparak yolları açık tutuyoruz. Kar yağışı devam ettikçe çalışmalarımız sürecek" dedi.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın ise deniz suyunun karla mücadelede büyük avantaj sağladığını ifade ederek, "İtfaiye araçları ve su tankerleriyle balıkçı barınağından deniz suyu çekiyoruz. İlçe merkezi başta olmak üzere mahallelerde, özellikle rampalı bölgelerde deniz suyu ile yıkama yaparak yolları temizliyoruz. Bu uygulamayı her gün sürdüreceğiz. Tuzlu su sayesinde buz çok daha hızlı eriyor" diye konuştu.

Vira Haber