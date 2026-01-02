Kastamonu’da 'Deniz Etkili Kar Yağışı' İlginç Görüntü Oluşturdu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesiyle Abana ilçesinde 'deniz etkili kar yağışı', ilginç bir doğa manzarası oluşturdu. Vatandaşlar tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler merak uyandırdı. Uzmanlar görüntünün, soğuk hava kütlelerinin deniz üzerinden geçerken alttan ısınması ve nem alarak kararsız hale gelmesi sonucu oluşan bir kar yağışı türü olduğunu ifade etti.

O anları görüntüleyen veteriner hekim olarak görev yapan Muhammed Coduroğlu, "Şu anda denizde çok garip haller var. Ne olduğunu anlayamadım. Denizin üzerinde garip bir olay şekilleniyor" ifadelerine yer verdi.

Vira Haber