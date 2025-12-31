Küçükçekmece'de Alatepe Tankeri İçin Kurtarma Çalışmaları Başladı

Küçükçekmece Demir Sahasında dün yaşanan şiddetli olumsuz hava şartları nedeniyle biri Türk diğeri Azerbaycan bandıralı iki gemi bir birine temas etmişti. Kazanın ardından Azerbaycan bandıralı Kalbajar isimli tanker dün kurtarılırken, hava şartlarının zorlamasıyla dün sabitlenen Türk bandıralı Alatepe tankerini kurtarma ve hasar tespit çalışmaları bugün itibarıyla yeniden başladı.

Havanın kısmen elverişli hale gelmesiyle birlikte, Alatepe tankerini kurtarmaya ve hasar tespitine yönelik çalışmalar sabah saatlerinde başladı. Kurtarma ekipleri, tankerde meydana gelen hasarın boyutlarını tespit etmek ve gemiyi güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalara devam eden kurtarma ve hasar tespit çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.

