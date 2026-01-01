Tamer Kıran’dan Yeni Yıl Mesajı
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak denizcilik sektörünün zorlu küresel koşullara rağmen gücünü ve dayanıklılığını koruduğunu vurguladı.
A+A-
Denizcilik sektörünün köklü geçmişi ve stratejik önemine dikkat çeken Kıran, 2025 yılı boyunca küresel gelişmeler, ekonomik dalgalanmalar ve artan rekabet koşullarına rağmen sektörün ilerleyişini sürdürdüğünü ifade etti.
Kıran, açıklamasında denizcilik sektörüne emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek, “Denizcilerimiz başta olmak üzere sektörümüze emek veren tüm paydaşlarımıza sağlık, huzur ve başarı dolu bir yeni yıl diliyorum. 2026 yılının işlerimize bereket getirmesini, ülkemize ve denizcilik camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Vira Haber
Bu haber toplam 29 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.