Kuşadası Plajları 25 Mavi Bayrak ile Taçlandı

2025 yılında Kuşadası'nda 25 plaj ve bir marina, uluslararası turizm pazarında ‘temiz deniz, güvenli hizmet' anlamına gelen Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Sorumluluğunda bulunan tüm halk plajları Mavi Bayrak ile ödüllendirilen Kuşadası Belediyesi, sürdürülebilir plaj ve çevre yönetimi konusundaki başarısını bu yıl da ortaya koymuş oldu.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE) belirlediği kriterler doğrultusunda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında 2025 yılında Mavi Bayrak almaya hak kazanan plaj ve marinalar belirlendi. TÜRÇEV yetkililerinin yaptığı denetimlerin tamamlanmasının ardından, Kuşadası'nın 25 plaj ve bir marinasını Mavi Bayraklar süslemeye başladı.



Kuşadası Belediyesi'nin yetki alanında bulunan Ada Kum Halk Plajı, Ada Camping Sevgi Plajı, Kuştur Halk Plajı, Güvercinada Halk Plajı, Kadınlar Denizi Halk Plajı ve Green Beach Halk Plajı bu yıl da temiz ve güvenli tatilin adresi olmayı sürdürüyor. Halk plajları, Kuşadası Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ücretsiz şemsiye ve şezlong uygulaması ile de tercih nedeni oluyor.

Kuşadası plajları, temizlik, hijyen ve konforu kadar sağladığı huzur ve güven ortamı ile de dikkat çekiyor. Kuşadası Belediyesi, yetkisi dâhilinde, plajları kullanan kent sakinlerinin ve ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri de almaya devam ediyor. Plajlara yerleştirdiği 7/24 kayıt yapan güvenlik kameraları ve gün boyu hizmet sunan profesyonel cankurtaranlar, deniz keyfine güven katıyor.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından TÜRÇEV yetkililerinden teslim alınan Mavi Bayraklar, Setur Marina ile şu plajlarda dalgalanacak:

"Grand Belish Hotel, Kuşadası Belediyesi Ada Kum Plajı, Risus Beach Resort Hotel, Palm Wings Beach Resort , Flora Garden Ephesus Kuşadası ,Kuşadası Belediyesi Ada Camping Sevgi Plajı, Kuşadası Belediyesi Kuştur Halk Plajı, Kuştur Club, Fantasia Hotel De Luxe, Sunrise Beach Club, Kuşadası Belediyesi Güvercinada Halk Plajı, Unique Life Style Hotel, Liberty Hotel Kuşadası, Atlantique Holiday Club, Charisma De Luxe Hotel, Sealight Resort Hotel, The Grand Blue Sky Hotel Internatıonal, Infınıty by Yelken, Tusan Beach Resort Hotel, Kuşadası Belediyesi Kadınlar Denizi Halk Plajı, Pine Bay Holiday Resort, Korumar Hotel De Luxe, Ephesia Resort Hotel, Ephesia Holiday Beach Club, Kuşadası Belediyesi Green Beach Halk Plajı"

Vira Haber