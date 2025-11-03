Mersin'de 2. Kent ve Denizcilik Konferansı Düzenlendi

Konferansta kentin deniz kültürü, sürdürülebilirlik politikaları ve mavi dönüşüm vizyonu çok yönlü olarak ele alındı.

‘Denizle Bütünleşen Kent: Mersin'de Vizyonel Bir Dönüşüm, II. Kent ve Denizcilik Konferansı' Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve Mersin Kent Konseyi'nin öncülüğünde yoğun katılım ve ilgiyle gerçekleştirildi. Nisan ayında düzenlenen ilk konferansın devamı niteliğinde olan konu başlıkları çok boyutlu yönleriyle ele alındı. Şehrin denizle bütünleşen kimliği, kentsel vizyonu ve kültürel belleği çerçevesinde, deniz odaklı sürdürülebilirlik politikalarının güçlendirilmesi hedefleri irdelendi. Sivil toplum ve yerel yönetim iş birliğini güçlendirmeyi de esas alan konferansta deniz turizminden arkeolojisine, deniz ticaretinden lojistiğe ve su sporlarına kadar birçok alanda uzman isimler ve paydaşlar bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Mezitli Çocuk Kampüsü Salonu'nda gerçekleştirilen konferans, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Kent Konseyi, Mersin Rota Yelken Kulübü, Slow Food Mersin, Deniz Kızı Akademi, Urla 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği ve Biosphere Project iş birliğinde düzenlendi. Konferansta alanında yetkin kişiler tarafından ‘Farkındalıktan Eyleme', ‘Turizm, Şehir ve Mersin', ‘Müzelerin Gücü: Şehirlerin Sadece Binaları Değil, Ruhubu ve Markasını da İnşa Eder', ‘Denizle Yaşama Sanatı', ‘Konferanstan Günümüze Eylemlerimiz', ‘Deniz ve Kent İlişkisi', Deneysel Arkeoloji Şehir Projesi' ve ‘Şehir Kimliği ve Bireysel Kimlik' başlıkları ele alındı.

"Mersin'de mavi dönüşüm vizyonuyla çalışıyoruz"

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Mersin'in tüm yönlerini Akdeniz ile bütünleştirdiğini dile getirerek, kentin deniz ile bağını güçlendirecek her girişimin destekçisi olduklarını vurguladı. Denizin, Mersin'in kimliğinde ve kültüründeki yerine değinen Gökayaz, "Kıyı kentlerinin geleceği, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, deniz kültürünün korunması ve yeni nesillere aktarılması ile mümkündür. Mersin Büyükşehir Belediyesi de bu bilinçle çevre, turizm, kültür ve ulaşım politikalarını mavi dönüşüm vizyonu çerçevesinde şekillendirmektedir. Biz, denizi Mersin'in geleceğini şekillendiren en önemli değerlerden biri olarak görüyor, çalışmalarımızı da bu bilinçle sürdürüyoruz" dedi.

Deniz ile bütünleşen bir kent için çalışmaların devam edeceğini aktaran Gökayaz, "Deniziyle barışık bir Mersin, daha yaşanabilir, daha üretken ve daha özgür bir Mersin demektir. Bugün burada, akademi, sivil toplum, özel sektör ve yerel yönetim bir arada. İşte bu birliktelik, geleceğin Mersin'ini şekillendirecek en büyük güçtür. Biz, bu ortak aklın ışığında kıyı alanlarımızı koruyan, deniz turizmini ve deniz ekonomisini geliştiren, deniz kültürünü çocuklarımıza ve gençlerimize aktaran bir şehir vizyonunu adım adım inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mersin'de denizcilik faaliyetleri tarihi noktada öğrenilmiş oluyor"

Konferansta konuşmacı olarak yer alan MÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, uzun soluklu bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Deniz kentiyiz ve kentle bağımızı kurmamız gerekiyor. Bu noktada da hem Mersin Büyükşehir Belediyesi hem de üniversitemiz başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu bununla ilgili bir çalışma başlattı. Burada vizyonel bir bakış açısı var ve konferansın başarısı buradan geliyor. Deniz kenti olan Mersin'de böyle bir konferans olduğunda yoğun bir katılım oluyor. İnsanlar deniz kentinde deniz ile ilgili bir şeyler yapılıyor olmasından çok memnun oluyor. Ben birincisi kadar ikincisinin de başarılı geçtiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen konferans, konuşmacı isimlere plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Vira Haber