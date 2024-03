Mersinli Kadın Kaptan, Denizde Gemi Kaynaklı Kirliliği Denetliyor

Keşfetmeyi ve dünyayı dolaşmayı sevdiği için gemi kaptanı olmaya karar veren Pelin Teymur, belediyelerde çalışan 'ilk ve tek kadın' gemi kaptanı ünvanını elinde bulunduruyor. Kaptanlık mesleğinin cinsiyeti olmadığını ifade eden Teymur, sektörde yaklaşık yüzde 5'lik temsil alanlarının olduğunu belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğünde görev yapan Teymur, keşfetmeyi, yeni yerler gezmeyi seven ve dünyayı merak ettiği için kaptanlığı tercih ettiğini söyledi.

Mesleğini severek yaptığını dile getiren Teymur, "Kaptanlık şu anda kadınların ve erkeklerin çok talep ettiği bir bölüm. İş istihdamı olduğu için çok kolay uluslararası denizcilik firmalarında ve şirketlerde iş bulabiliyorsunuz. Ben de mezun olur olmaz İstanbul merkezli kimyasal tanker firmasında 4. kaptan olarak göreve başladım. 2 yıl kadar uzak yol, 3. kaptanlık ve 4. kaptanlık yaptım. Daha sonra Mersin’e geri döndüm" dedi.



"Kirlilik gördüğümüz zaman idari yaptırım uyguluyoruz"

Kaptan Teymur, yüksek lisans eğitimini tamamlamak için geldiği Mersin’de, Büyükşehir Belediyesinde kaptan olarak işe başladığını anlattı. Büyükşehir belediyelerinin deniz denetim birimlerinin görevlerinden birinin de gemi kaynaklı kirlilikleri denetlemek ve idari yaptırım uygulamak olduğunu vurgulayan Teymur, "Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğünde 2 şefliğimiz var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği yetkiye sahip deniz kirliliğine karşı denetim yaptığımız bir ekibimiz var. Bu yetki Türkiye'de sadece şu anda Antalya ve Mersin olmak üzere 2 büyükşehir belediyesinde var. Onun dışında Sahil Güvenlik, Liman Başkanlıkları gibi kurumlar bu yetkiye zaten sahip. Kirlilik gördüğümüz zaman idari yaptırım uyguluyoruz" ifadelerine yer verdi.



"Kadın istihdamı her geçen gün artıyor"

Türkiye’de kadın kaptanlığının tarihçesi hakkında da bilgi veren Teymur, Türkiye’nin ilk ve tek kadın kaptanının 1999 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait yolcu gemisinde 4. kaptan olarak çalışmaya başladığın belirtti. Bu tarihin kadınların ilk sahaya çıktığı tarih olduğuna işaret eden Teymur, "1999 yılından bugüne uzun bir zaman geçti. Önceleri kadınlar çekiniyorlardı, 1 ya da 2 öğrenci oluyordu. Şu anda sektörde yaklaşık yüzde 5’lik bir temsil alanımız var. Denizci bir ülkeyiz. Denizci sayımız her geçen gün artıyor. Kadın istihdamı her geçen gün artıyor" diye konuştu.

Gemi kaptanı olmak isteyen kadınlara seslenen Teymur, "İstihdam alanı oldukça fazla. Alın teriyle kazandığınız ücret de sizi mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.



Belediyelerde çalışan tek kadın gemi kaptanı

Büyükşehir Belediyesinde çalışmaktan mutlu olduğunu dile getiren Teymur, "Genç adaylar, belediyelerde denizcilik alanındaki iş imkanlarına başvurmaktan çekinmesinler. Özellikle kadın denizci adaylarını aramızda görmekten mutlu oluruz" dedi.

Türkiye’de belediyelerde çalışan tek kadın gemi kaptanı olmanın mutluluk ve gururunu yaşadığını belirten Teymur, "Böyle bir birimin varlığını belki de birçok arkadaşımız, meslektaşımız bilmiyor. Ben de Mersin’e gelince öğrendim. Kamuda, kıyılarda, sahada, karada bu işle alakalı alternatif meslekler var. Mesleklerini bırakmasınlar, yerleşik hayata geçmek istiyorlarsa onlar için bir nimet" şeklinde konuştu.

