Most Bodrum Turnuvası'nda nefes kesen mücadele

Yalıkavak Marina’nın ana sponsorluğu ve BITCI.com’un organizasyon sponsorluğunda gerçekleşen MOST Bodrum Turnuvası, üç gün boyunca sportif ve amatör balıkçılık tutkunları Balık Avı yarışmasında iş dünyasının önde gelen isimlerinden; Adil Sani Konukoğlu, Can Dikmen, Sinan Kuran, Necmettin Yay, Bülent Delican, Can Özer, Gökhan Çarmıklı, Erkut Soyak, Sinan Kosif, Murat Eğriboz, Çağdaş Çağlar, Murat Gürsoy, Tufan Pehlivanlar, Suat Yiğit, Burak Ergiri, Zeki Akbal büyük balık rekoru için yarıştılar. 30 sportif balıkçı teknesiyle birlikte toplamda 200 kişinin yarıştığı ve sosyal medyadan geniş bir kitle tarafından canlı olarak da takip edilen turnuvanın ilk etabı tamamlandı.

IGFA’nın (International Game Fish Association) kuralları çerçevesinde ve Offshore Big Game (Açık Deniz büyük balık avı) kategorisinde düzenlenen yarışmada yarışma için uygun donanıma sahip tekneler, sportif balıkçılık ekipmanlarıyla yörede bulunan mavi kanat orkinos balığının yanı sıra bölgede bolca av veren diğer balık türlerini avlayarak yakaladıkları balıkların boyları ve ağırlığına göre puan aldılar. En yüksek puanları ise yakaladıkları balıkları sağlıklı bir şekilde suya geri bırakan yarışmacılar topladı.

Uluslararası Olta Balıkçılığı Derneği IGFA Türkiye temsilcisi Dr. Serdar GÜNSEREN katılımcıların macera, heyecan gibi tüm arzularını karşılayan, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı medyada geniş yankı bulan Sportif Balıkçılık yarışmaları organize ettiklerini, amaçlarının ise ülkemizde sportif balıkçılık aktiviteleri gerçekleştirerek önemli bir deniz turizm çeşidi olmaya aday sportif balıkçılık turizmini teşvik ederek turizm mevsimini uzatarak tüm yıla yaymak, doğa ve çevre bilinci yaratarak sürdürülebilir çevre ve balıkçılık ile turizm endüstrisinin geleceğini korumak, toplumsal farkındalık yaratarak bireylerin sadece kendi nesilleri için değil gelecek nesiller için de özenli olmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Vira Haber