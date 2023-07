MSC Cruises, Sonbahar-Kış Sezonu Fırsatları Başladı

MSC Cruises, filosunda bulunan 22 gemi ile dünyanın her bölgesinde yıl boyunca farklı rotalara yelken açıyor. 2003 yılı itibarıyla Türkiye limanlarını destinasyonları arasına ekleyen MSC Cruises, her yıl binlerce yolcuya eşsiz deneyimler sunuyor. Galataport İstanbul ve Kuşadası Egeport limanlarından hareketli programlarıyla Nisan ayı itibarıyla 2023 yaz sezonuna başlayan MSC Cruises, Türk misafirler tarafından kruvaziyer turizmine olan ilginin artması sonucunda 2024 yılında Türkiye limanlarına Bodrum’u da ekleyerek daha fazla yolcu kapasitesi ve farklı rotalar sunmaya devam edecek.

Gemilerde tam pansiyon konaklama, sayısız restoran, bar, kafe, günün her saati her yaştan misafir için özelleştirilmiş eğlenceler ve aktivite alanları, havuzlar, spor salonları, her akşam tiyatro salonunda gerçekleşen Hollywood tarzı şovların yanı sıra her sabah başka bir ülkede, başka bir şehirde uyanma fırsatı sunan bu turlar, gemi yolculuğu severler tarafından sezon fark etmeksizin ilgi görüyor. MSC Cruises, her sezon başında sunduğu erken rezervasyon fırsatlarıyla bu deneyimi yaşamak isteyen misafirlere özel teklifler sunuyor.

Kış Harikaları promosyonu kapsamında yapılacak erken rezervasyonlarda 7 günlük Karayipler, Akdeniz, Kızıldeniz ve Birleşik Arap Emirlikleri turlarında içecek ve internet paketi dahil avantajlı fiyatlar sunuluyor. Bin yıllık tarihiyle özel kıyılara sahip Akdeniz’i, uzun beyaz kumlu plajları, palmiye ağaçları, egzotik meyveleri ve turkuaz denizi ile Karayipler’i, cüretkar ve fütüristik mimarisi ile son yıllarda kat ettiği ilerlemenin bir parçası olarak en çok ilgi gören rotalardan olan Birleşik Arap Emirlikleri’ni, güneşin denizle buluştuğu sular ile UNESCO Dünya Mirası arkeolojik alanlarının zenginliğine sahip Kızıldeniz’i, Kış Harikaları promosyonu kapsamındaki turlarla ziyaret edebilmek mümkün. Erken rezervasyon fırsatından yararlanmak isteyen gemi yolculuğu severler, 31 Ağustos’a kadar promosyondan faydalanabilirler.

