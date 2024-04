Muğlalı Yelken Sporcuları Dünya Şampiyonasında Yarışacak

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yaşayan yelken sporcuları Hasan Çıplak ve Şeref Özsoy, daha önce defalarca birlikte ülke çapında yarışlara katılarak dereceler elde etti. Yatları ile yelken dünyasında belli bir kademeye gelen iki sporcu, Haziran ayında Norveç’te yapılacak olan Double Handed Dünya Yelken Yarışı Şampiyonası'na Türkiye'den katılacak ilk ekip oldu.

Çeşitli ülkelerden 73 takımın katılacağı Norveç'te yapılacak ve 400 deniz millik 3 gün sürecek olan Double Handed Dünya Yelken Yarışları Şampiyonası'na bu kategoride Türkiye’den ilk kez katılacak olan Hasan Çıplak ve Şeref Özsoy, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için yarışacağız" dediler. Mayıs ayının son haftasında orada kendileri için aldıkları yarım tonluk bir yelkenli yatın hazırlıklarına başlayacaklarını belirten Çıplak ve Özsoy, 26 Mayıs’ta Norveç Oslo’da genel antrenman yarışı ve 29 Mayıs’ta tüm takımlar olarak deneme yarışı yapacaklarını ifade ettiler.



"Şimdiden heyecanımız çok yüksek"

30 yıldır yelken sporu ile uğraştığını belirten Hasan Çıplak, "30 küsur senedir denizdeyim ama 2022'de artık kendi teknemi alıp bu işi yapmaya karar verdim. Daha önce arkadaşlarla görüşüyorduk bu yarış hakkında, valla gurur verici biraz da heyecanlıyız. Çünkü teknenin boyu ve özellikleri fark etmeksizin iki kişiyle kullanmanızı gerektiren bir yarış. Şu an 73 katılımcı var çeşitli ülkelerden. Biz de Datça'dan ve Marmaris'ten Şeref arkadaşımla beraber davet edildik kulüp tarafından. Orada da tekne hazırlık aşamaları devam ediyor. Fiyortlar’da test sürüşü yaptık. Bu yarış uzun ve zorlu bir yarış olacak. Ortalama 400 mil mesafe. Oslo, Danimarka şamandıra, İsveç şamandıra tekrar Oslo dönüşlü. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çaba sarf edeceğiz" dedi. Çıplak ayrıca "Türkiye’den iki kişinin yarıştığı Double Handed yarışına ilk defa katılım sağlayacak olduğumuz için çok heyecanlı ve gururluyuz. Her tür yelkenli tekne olacak rakiplerimizde ama biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.



"400 mili 3 günde bitireceğiz"

2014'ten beri aktif yat yarışlara katıldığını belirten Şeref Özsoy, "Aynı zamanda meslek olarak da yelkencilik yapıyorum. Geçen yıl burada Norveç Kraliyet takımını misafir ettik. Karşılığında onlar da bizi Dünya Şampiyonası'na davet etti. Dünya Şampiyonası, tekne modeli ya da boyu fark etmeksizin iki kişinin kullandığı ve yaklaşık 400 mil boyunca sürecek olan non-stop bir yarış. Hiç durmadan 400 mil yol alacağız. Ortalama hıza vurursanız da yaklaşık en az 3 gün falan sürecek. Hiç durmadan bunun için hazırlanıyoruz. Kondisyon olarak Hasan'la beraber çalışmalarımızı tamamlayıp sonrasında Haziran başı Norveç'e yola çıkacağız. Yaklaşık orada 10 gün kalacağız. Umarım ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Yarışacağımız teknenin hazırlıkları tamamlanmak üzere"

Şeref Özsoy, yarışacakları tekne ile ilgili olarak da "Orada bu teknenin benzeri bir teknemiz var. 9 buçuk metrelik bir tekne kullanacağız. Onun da hazırlık aşaması bitmek üzere, takipteyiz. Yelkenleri yenilendi, üst donanımı yenilendi. Bir kısmını da biz gittiğimizde kendi kullanım amacımıza göre yenileyeceğiz. Kendimiz için optimize edeceğiz tekneyi. Sonrasında da test sürüşleri. Bizden sonra her şey hazır olduğu minvalde start alacağız" diye konuştu.

Vira Haber