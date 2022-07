Ortak Bir Geleceğe İnanan İki Firma Büyük Sinerji Yaratacak

Alman sevk sistemi uzmanı Schottel ve gemi inşa sektöründe elektrik sistemi entegrasyonu konusunda uzman olan Türk firması Elkon, gemi inşa sektöründe iş birliği yaptı. Elkon’daki çoğunluk hissesinin Schottel Industries GmbH tarafından satın alınmasına ilişkin sözleşme İstanbul’da imzalanmış, açıklama ise Norveç’in Oslo şehrindeki Nor-Shipping Ticaret Fuarı’nda yapılmıştı. Prosedürün tamamlanmasının ardından bu büyük anlaşma için nasıl bir yol haritası oluşturulduğunu, bundan sonraki süreçte planlanan çalışmaları ve hedefleri Elkon Elektrik Teknoloji ve Konsept Dizayn Direktörü Özgür Arslancan ile konuştuk.

Alman sevk sistemi uzmanı Schottel ve gemi inşa sektöründe elektrik sistemi entegrasyonu konusunda uzman olan Türk firması olan Elkon arasında bir ortaklık anlaşması imzalandı. Bize bu süreç hakkında bilgi verir misiniz?

Bu yıl 42’nci yıldönümünü kutlayan Elkon Elektrik, Türk Gemi İnşa Sanayi’nde hep iz bırakacak hamleler yaptı. Gerçekleştirdiği ilkler, Ar-Ge çalışmaları, yetiştirdiği kaliteli mühendisler, ismi dünyada duyulan özel projeler ve mühendislik kabiliyetimizle Elkon, hep farklı bir noktada bulundu. Dünyadaki global trendleri yakından takip ederken, karşımıza çıkan her türlü engeli pes etmeden, hep daha iyisini nasıl yaparız düşüncesi ile aşmayı bildik. İşte bu alandaki esneklik, fikir ve proje üretebilme yeteneği bizim bir dünya devi ile yolumuzun kesişmesine sebep oldu. 100 yıldır sevk sistemleri ve otomasyon teknolojisi alanında bir dünya devi olan Schottel ile yapılan anlaşma sonucunda, enerji verimli sevk sistemi konseptleri, hibridizasyon ve elektrifikasyon gibi iş süreçleri birbirini tamamlayan bir şekilde sunulacak.

Bu anlaşma ile Elkon, küresel bir tedarikçi olma hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu. Hatta Türkiye’nin bir markası, gemi inşa sanayinin “Şampiyonlar Ligi” sayılan klasmanında faaliyet gösterecek diyebiliriz. Avrupa, Hazar Denizi ülkeleri ve Orta Doğu ile Kuzey Amerika'ya yönelik mevcut bölgesel çalışmalarımıza ek olarak, Schottel ağının küresel erişiminden de faydalanacağız. Schottel 170’den fazla servis mühendisi ile dünyanın tüm önemli denizcilik merkezlerinde kendine yer bulmuş dev bir markadır.

Her iki firma da alanlarında uzman ve önemli projeler için de birbirlerinden bağımsız anlaşmalar imzalamışlardı. Nasıl bir çalışma prensibi ile ilerleyeceksiniz?

Her iki şirket de entegre bir çözüm anlayışıyla hareket edecek diyebiliriz. Gemi inşa sektörünün alt başlıkları olan “yeni inşa ve dönüşüm” projelerinde sevk sistemi hibridizasyonu her iki şirketin de gündeminde yer alıyor. İki şirketin portföylerinin genişlemesi ve olası anahtar teslim sevk sistemleri ile elektrik sistem entegrasyonu çözümlerinin devreye alınmasında müşteriler için önemli avantajlar ortaya çıkacak. Her iki firma için de pazarda yer alan diğer iş ortakları ile projeler yapma seçeneği de devam edecek.

Çevreci sevk ve elektrik sistemleri konusunda uzman olan iki firma bu alanlarda Ar-Ge faaliyetleri yürütecek mi? Üzerinde çalışılması planlanan projeler var mı?

Bu şirket evliliği ile ortaya çıkan yaklaşık 150 yıllık bir tecrübe var. Bu tecrübe her türlü üretimin, inovasyonun ve Ar-Ge’nin anahtarıdır. İyi bir organizasyon şeması kurduk. Kültürlerimizi birbirimizle uyumlu hale getirdik ve hızla çalışmalara başladık. Yakın zamanda bu birlikteliğin ortaya çıkardığı değerli fikirleri tüm gemi inşa sanayi yakından hissedecektir.

Otonom gemiler, yeni teknolojiler konuşuluyor. Dijitalleşme pandemi süreci ile iyice hızlandı. Sizlerin bu yönde planlarınız, hedefleriniz var mı?

Elkon, Schottel ortaklığı öncesinde Türkiye’nin otonom gemi araştırmalarına liderlik ediyordu. TÜBİTAK tarafından desteklenmiş 1’inci Dönem SAYEM (Sanayi Yenilik Ağları Mekanizması) programı altında İDA OTOSEVK projesi ortaklarımızla birlikte hazırladığımız yol haritamızda öngördüğümüz projelerden birisini Avrupa Birliği’nden 1.5 milyon Euro fon almış MARTERA ADRIATIC projemizle devam ettiriyoruz. İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artması için yürütülen bu proje, dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden olan Norveç, Romanya ve Türkiye’den proje ortaklarımızla eş zamanlı yürütülüyor. Otonom gemiye giden süreçte yazılım, iletişim ve sensör sistemlerinin yanı sıra sevk sisteminin de büyük bir önemi bulunuyor, bu birliktelikle beraber çalışmalarımızın sinerjiyle devam edeceğini düşünüyoruz.

Bu anlaşma ile uluslararası alanda rekabet gücünüz artmış oluyor. Bundan sonra planlanan yol haritanız nedir?

Elkon Elektrik, dünyanın önemli denizcilik ülkelerinde başarılı projeler yürüten bir marka. Bugüne kadar müşteriye özel (tailor made) denilen 600’den fazla projede emeğimiz ve çalışmamız var. Orta Doğu’dan İskandinavya’ya, Sri Lanka’dan İtalya’ya kadar birçok tersanede projelerimiz var. Diğer tarafta da köklü bir gelenek ve güçlü bir üretim şirketi olan Schottel var. Dünyanın en önemli denizcilik merkezlerinde başarı ile projeler yürütüyor. Bu birliktelikten ciddi bir sinerji doğmasını bekliyoruz.

Uluslararası alanda her ülkede hizmet verebilecek bir ağınız oluştu. Bize biraz bu ağdan bahseder misiniz?

Gemi inşa sanayinde projeleri almak kadar tamamladığınız projenin arkasında olmak ve hızlı servis hizmeti vermek de çok önemlidir. Özellikle son teknoloji ile donatılan yeni nesil gemilerde danışmanlık hizmeti ve ürün yaşam döngüsünü takip etmek çok değerli bir meziyet. Elkon ve Schottel bu küresel oyun alanında hem projeleri ile hem de proje ardından servis hizmeti ile adından daha fazla söz ettirecek.

Türk denizcilik sektöründen bu anlaşma sonrasında nasıl tepkiler, yorumlar aldınız?

Anlaşma, dürüst ve adil rekabet şartları altından faaliyet gösteren her şirketin yolunun açık olduğunu gösteren bir belge aslında. Elkon 42 yıllık ticari yaşantısında ilkelerinden ve faaliyetlerinde yeniliği aramayı hiçbir zaman bırakmadı. Bizim bu prensiplerimizi bilen firmalar hiç şaşırmadı. Çünkü ilkeli, inovatif ve üretken bir şirket olduğumuz sektörün birçok oyuncusuna sayısız kere ispat ettik.

Normalde daha çok Norveç, İzlanda, Kanada gibi ülkelere yönelik gemilere hizmet veriyordunuz. Bundan sonra daha farklı ülkelere de yönelecek misiniz?

Bundan sonra faaliyet alanımızın bütün dünya olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmiş denizcilik endüstrisine sahip ülkelerin yanı sıra, gelişmekte olan pazarlarda da gücümüzü artıracağız.

Bu ölçekte bir Türk şirketinin devralınması gurur verici… Bu tür ortaklıkların denizcilik sektöründe artacağını öngörüyor musunuz? Sizce Elkon bundan sonra nasıl bir çıtaya yükselecek?

Şu anda bulunduğumuz noktanın gerekliliklerini yerine getirmek ve Alman ortağımız Schottel ile birlikte dünyanın geleceğine iz bırakacak sürdürülebilir projeler yapmak istiyoruz. Paris İklim Anlaşması, Yeşil Mutabakat ve dünyadaki çevreci politikaların daha fazla benimsenmesi bizim pozisyonumuzu daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Başka firmaların yönetimsel süreçleri hakkında bir şey demem doğru olmaz, ama Elkon adına daha yeşil bir dünyaya katkı sağlayacağımızı söyleyebilirim.

Yeni yakıt türleri, yeni teknolojiler, otonom gemiler konuşuluyor. Sizin masanızda öncelikli konularınız neler?

Ortağımız ile birlikte yenilikçi teknolojiler, sürdürülebilir çevreci atılımlar, dekarbonizasyon, hibridizasyon ve elektrifikasyon gibi trendleri takip ediyoruz. Çocuklarımıza daha temiz bir gökyüzü bırakmak için denizlerimizi korumayı hedefliyoruz.

Son olarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Elkon Schottel ortaklığı ilkelerinden taviz vermeyen ve ortak bir geleceğe inanan iki markanın daha fazla sinerji yaratması amacıyla bir araya geldi. Ortak sektör olan gemi inşa sanayinin sorunlarına daha fazla odaklanıp, hızlı karar alma mekanizmaları ve yenilikçi çözümlerimiz ile küresel bir güç olma hedefi güdüyoruz.

