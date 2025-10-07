Poyraz Balıkçıları Limana Döndürdü

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran poyraz, Marmara Denizi'nde dalgalar oluşturdu. Denize açılmak isteyen balıkçılar, fırtına nedeniyle teknelerini limana çekmek zorunda kaldı. Sahil kesimlerinde zaman zaman dalgaların yoğun olduğu gözlendi.

Balıkçılar, poyrazın birkaç gün daha etkili olmasının beklendiğini belirterek, hava şartlarının düzelmesini beklediklerini ifade etti.

Vira Haber