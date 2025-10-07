Akbük’te Şiddetli Rüzgar Tekneyi Sahile Sürükledi

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Akbük Koyu'nda meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde demirli olan bir tekne, kuvvetli fırtına sebebiyle sahile doğru sürüklendi.

Kuvvetli fırtına sebebiyle denizde zor anlar yaşayan teknenin, alınan tüm önlemlere rağmen karaya oturduğu bildirildi.

Vira Haber