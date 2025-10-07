Marport, Küresel Lojistik Ağındaki Stratejik Rolünü Yeni Servisle Güçlendiriyor

Dünyanın önde gelen denizcilik şirketlerinden Ocean Network Express (ONE) tarafından hizmete alınan Levant Ekspres Servisi (LEX), ilk uğrağını 6 Ekim 2025 Pazartesi günü, servisin ilk gemisi SC Houston ile Marport’ta gerçekleştirdi.

Türkiye’de 14 SSG vinci ile hizmet vererek bu konuda öncü olan Marport, modern altyapısı ve yüksek operasyonel kapasitesiyle küresel lojistik ağındaki stratejik rolünü güçlendirdi. LEX Servisi’nin Marport’a eklenmesiyle birlikte, müşterilere daha güçlü bağlantılar ve hızlı, güvenilir lojistik çözümler sunuluyor. Yeni servis kapsamında, Kuzey Avrupa’nın en önemli limanları arasında yer alan Southampton, Antwerp, Rotterdam ve Hamburg’a doğrudan ulaşım imkanı sağlanacak.

Bu stratejik adım, yalnızca Marport’un uluslararası hat çeşitliliğini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda İstanbul’un küresel ticaret zincirindeki merkezi rolünü de pekiştiriyor. LEX Servisi sayesinde Türkiye’nin dış ticaretine daha etkin çözümler sunulurken, Avrupa pazarlarına erişimde de önemli bir avantaj yaratılıyor.

Alp Çapa: “Uluslararası hatların tercihi olmaktan mutluyuz”

Arkas Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu Başkan Yardımcısı Alp Çapa yeni servisle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Marport olarak uluslararası hatların tercih ettiği bir liman olmaktan mutluyuz. ONE iş birliğiyle hayata geçirilen Levant Ekspres Servisi sayesinde müşterilerimize daha geniş bir hizmet ağı, hızlı ve güvenilir lojistik çözümler sunuyoruz. Bu yeni hat, Marport’un bölgesel ticaretteki stratejik rolünü pekiştirirken ülkemizin küresel lojistikteki gücüne de katkı sağlıyor” dedi.

Vira Haber