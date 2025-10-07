Mersin Uluslararası Limanı, Yeni Tamamlanan Emh2 Terminalinde İlk 400 Metrelik Mega Gemiyi Karşıladı

19.313 TEU kapasiteli konteyner gemisinin gelişi, MIP'nin uluslararası deniz lojistiğinde artan rolünü vurgulayan bir karşılama töreni ile kutlandı.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh’in ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Singapur Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ann Margaret Mathew başta olmak üzere Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Kubilay Uyar, TCDD Mersin Limanı İşletme Müdürü Murat Birinci, MSC Yurtdışı Terminaller Koordinatörü İbrahim Tosunoğlu, MSC Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Sibel Uygun, MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner, Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Atahan Çukurova, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut, Mersin Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Serpil Tatar, Mersin Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Adnan Gündoğdu, Türk-Irak Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Salih Çelik, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Komite Üyeleri ile MIP Yöneticileri katıldı.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, törende yaptığı konuşmasında, “Bugün Mersin Uluslararası Limanı için tarihi bir gün. MSC DITTE’nin limanımıza yanaşması, Mersin’in dünya ticaretindeki güçlü konumunu ve bölgesel lojistik merkezi rolünü pekiştiren önemli bir kilometre taşıdır. 400 metrelik gemiler küresel tedarik zincirinin kilit oyuncularıdır. Daha fazla yükü tek seferde taşıma kapasiteleri ile lojistik verimliliğin en üst düzeye çıkarılmasına katlı sunarlar. Diğer taraftan karbon emisyonlarını azaltması yönüyle sürdürülebilir lojistiğin en güçlü destekçisidir. Mersin Limanı’nda bu ölçekte bir gemiyi güvenli ve hızlı biçimde elleçleyerek, uluslararası ticaretin kesintisiz akışında önemli bir görevi başarıyla tamamladık ve yeni bir çağ başlattık. Mersin Uluslararası Limanı, EMH2 Terminali’nin rıhtım derinliği, yüksek kapasiteli vinçleri ve dijital operasyon yönetimi ile bu dev gemilerin sorunsuz yanaşması için gerekli tüm altyapıyı tamamlamış durumdadır. EMH2 yatırımımız Mersin’i küresel deniz ticaretinde daha da güçlü bir noktaya taşımıştır. MIP olarak MSC DITTE’yi limanımızda ağırlamaktan büyük gurur ve heyecan duyuyoruz” dedi.

Mersin Uluslararası Limanı A.Ş.’nin, 2007 yılından bu yana yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin en büyük konteyner limanlarından biri haline geldiğini vurgulayan Ajay Kumar Singh, sözlerini şöyle sürdürdü: “EMH2 ile birlikte yalnızca kapasitemizi artırmakla kalmadık, aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya’yı birbirine bağlayan kilit bir liman olarak, Türkiye’nin küresel ticaretteki stratejik konumunun güçlenmesine katkı sağladık. Bundan sonraki süreçte Türkiye’nin dünya denizciliğindeki rekabet gücünün daha da ileriye taşımak için sorumlulukla ve kararlılıkla çalışmaya, yatırımlarımıza hız kesmeden kararlılıkla devam edeceğiz.

MIP olarak hedefimiz, müşterilerimize en hızlı, en güvenli ve en etkin hizmeti sunarak Mersin’i bölgesel ticarette vazgeçilmez bir aktarma merkezi haline getirmektir.”

MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner, konuşmasında, “Mersin, Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan ülkemizin en önemli ticaret kapısıdır. Bugün burada toplanmamıza vesile olan 19.313 TEU’luk MSC DITTE gemimiz, tiger servisimizin en büyük üyelerinden bir tanesidir. Dünya ticaretinin önemli pazarları biri olan Batı Afrika ve Uzak Doğu bölgelerine hızlı ve direkt bağlantı sağlayacaktır. MSC; Türkiye’ye her zaman inandı ve bu inancını ülke çapında yatırımlarını sürdürerek göstermektedir ve göstermeye devam edecektir. Bu yatırımların yanında bu inancın bir sembolü de Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına bugün dünya sularında seyreden dünyanın en büyük gemisine ‘Türkiye’ ismini vermesidir. Umut ediyorum ve yürekten inanıyorum ki ‘MSC TÜRKİYE’yi Mersinimizde görecek, MIP’de ağırlayacağız ve bununla gurur duyacağız.” ifadelerini kullandı.

Törende konuşma yapan Singapur Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ann Margaret Mathew, “EMH-2 Terminali'nin tamamlanmasını ve MSC DITTE gibi çok daha büyük konteyner gemisini kabul edebilecek donanıma sahip olmasını görmek için sabırsızlanıyoruz. Küresel problemler nedeniyle ticaretin gergin olduğu bir dönemde, MIP'nin ekonomik kalkınma bağlantılarını ve sağlam bir küresel tedarik zincirini güçlendirmeye katkıda bulunmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu yatırım, PSA'nın MIP'nin geleceğine olan bağlılığının bir sembolüdür. Aynı zamanda Singapur'un Türkiye'nin uzun vadeli büyüme beklentilerine olan güvenini de göstermektedir.

MIP'nin sadece Türkiye'nin fiziki altyapısına değil, Global Management Association (GMAP) programı aracılığıyla Türkiye'nin gençlerine de yatırım yaptığını belirtmekten mutluluk duyuyorum” dedi.