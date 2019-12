Prof. Dr. Erdoğan OECD toplantısında

Küresel gemi inşa endüstrisine yönelik yeni düzenleme getirilmesinin tartışıldığı toplantı Paris’te OECD ( İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) binasında yapıldı.

Gemi İnşaa toplantısında Türkiye’yi Deniz Ticaret Odası’nı temsilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Oral Erdoğan temsil etti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Batı Avrupa ekonomilerinin desteklenmesi ve onarımı amacıyla, Marshall Planı çerçevesinde ABD ve Kanada'nın o dönemde yaptıkları, yaklaşık 12 milyar dolar civarında olan mali yardımın dağıtımına yardımcı olmak ve Avrupa ülkeleri arasındaki ticari ödemeleri serbestleştirerek geliştirmek amacıyla 1947-1960 yılları arasında faaliyette bulunan Avrupa Ekonomi İşbirliği Teşkilatı'nın (OEEC) işlevini tamamlaması üzerine, onun yerine ve daha geniş bir görev tanımı çerçevesinde kuruldu.

14 Aralık 1960 yılında Paris'te imzalanan "Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development", OECD'nin kurucu Anlaşmasını teşkil ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti, 2 Ağustos 1961'de OECD Konvansiyonu'nu onaylayarak OECD'ye kurucu üye olarak katıldı.

Vira Haber