Prof. Dr. Samsun: “Halkımız Küçük Balıkları Almamalı”

Prof. Dr. Osman Samsun, 1 Eylül’de başlayıp 15 Nisan’da sona erecek olan balıkçılık av sezonunu değerlendirdi. Samsun, hamsinin Gürcistan’a göç ettiğini belirterek, “Karadeniz’de 2023-2024 avcılık sezonu sezon başından itibaren halen sürüyor. Türkiye’nin en önemli balığı hamsi bizi her sene olduğu gibi erken terk etti ve Gürcistan Abbasya sahillerine göç etti. Bununla beraber bazı gırgır teknelerimiz bu balıkla beraber o bölgede avcılık yapıyorlar. Ancak bu balığın tekrar bizim sahillerimize Türkiye’ye gelmesi nakliye fiyatlarını arttırıyor. Karadeniz’de şu an gırgır teknelerinin avladığı balıklar istavrit balığı. İstavrit balığımız balıkçılarımızın kendileri getirdiği bir tedbirle sabah güneş doğarken tekneleriyle denize çıkıyorlar, güneş batarken de tekrar tekneler limana dönerek kontrollü bir şekilde sürdürebilir balıkçılığı sağlayacak şekilde bu avcılığı gerçekleştiriyorlar. Dip balıkları avcılığı açısından yani barbunya, mezgit gibi balıkların avcılığı ise Eylül ve Ekim aylarında son 3-5 yılın üzerinde çok büyük miktarda avcılık yapıldığını ifade edebiliriz. Sahadan aldığımız bilgilere göre çaça balığıyla birlikte bu balıklarında bizim sahillerimizde önemli bir av verdiğini biliyoruz" dedi.

Talimatlar dışında satılan küçük balıkların alnmaması gerektiğine de değinen Samsun, "Şu an Karadeniz’de su ürünleri avcılık sezonunda trol teknelerimiz yine dip balıklarımızı barbunya, kalkan, mezgit gibi balıkları avlamaya devam ediyorlar. Bu balıkçılık avcılığı daha farklı bir avcılık. Sezon sonuna kadar devam edebilecek. Ancak daha fazla miktarda av yapan pelajik balık dediğimiz göçmen balıklarımızı avlayan gırgır tekneleri avcılığı ise biraz daha kontrollü bir şekilde devam ediyor. Özetle halkımıza boy yasakları olarak bilinen balıkçılık ve su ürünleri genel müdürlüğünün yayınladığı tebliğlerdeki hamsi için 9 santim, istavrit için 13 santim, barbunya için 13 santim gibi çeşitli panolarda asılı olan bildirilen bu boy ölçülerine uygun balıkları satın almalarını, küçük balıkları almamalarını ve sofralarında bu balıkları sağlıklı nesillerin devamını sağlamak için bol bol tüketmelerini akademik camia olarak biz onlara öneriyoruz“ diye konuştu.

