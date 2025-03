Şahika Ercümen, Buzla Kaplı Dünyanın En Derin Gölüne Dalış Yaptı

Nefes alırken bile üşüdüğünü belirten Ercümen, "Suyun altı 1 derece ve buzla kaplı bir dünyanın en derin gölündeyim. Bu dalıştaki amacım iklim krizine dikkat ve eriyen buzullara dikkat çekmekti. Hem bir milli sporcu, hem de çevre aktivisti olarak; gezegenimizin korunması için kendimi borçlu hissediyorum" dedi.

Serbest Dalış Dünya Rekortmeni ve Uluslararası çevre aktivisti Şahika Ercümen, iklim krizine ve buzulların erimesine dikkat çekmek amacıyla, Rusya'daki bin 637 metre derinliğiyle dünyanın en derin gölü olan Baykal Gölü'ne daldı. Etrafı ve üstü buzlarla kaplı olmasına rağmen su sıcaklığı 1 derecedeki göle tek nefes ile 50 metrelik başarılı dalış gerçekleştiren Şahika, Türk Bayrağı ile iklim krizi mesajı verdi.

Dalış sonrası bir açıklama yapan Şahika Ercümen, "İnanılmaz soğuk. Nefes alırken bile çok üşüyorsunuz. Suyun altı 1 derece ve buzla kaplı bir dünyanın en derin gölündeyim" dedi.



"Gezegenimizin korunması için kendimi borçlu hissediyorum"

Buzulların erimesinin yalnızca kutup bölgelerinde değil, dünyanın her köşesinde etkilerini göstermek istediğini söyleyen Ercümen, "Bu dalıştaki amacım iklim krizine dikkat ve eriyen buzullara dikkat çekmekti. Dalış sonrasında farklı ülkelerden gelen başarılı dalgıçlarla bir araya gelip bu konunun önemini paylaştığımız bir seminer de vereceğiz. Hem bir milli sporcu, hem de çevre aktivisti olarak; gezegenimizin korunması için kendimi borçlu hissediyorum. Tam da bu günlerde Birleşmiş Milletler tarafından 21 Mart Dünya Buzul Günü ilan edildi. Bunun en büyük sebebi ise; tüm dünyada buzulların büyük tehlike altında olması. İklim krizinin etkilerini her gün yaşıyoruz. Deniz buzlarının azalması ise bu süreci iyice kısır döngüye soktu. Buzullar parlak beyaz yüzeyi ile güneş ışığı ve ısıyı yansıtmada oldukça etkili. Bu şekilde gezegenin soğumasına yardımcı oluyor. Deniz buzunun olmaması demek, güneşten gelen bu ısının, koyu mavi okyanus tarafından emilmesi ve dünyanın ısınma sürecinin hızlanması anlamına geliyor" ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler (BM), bu endişe verici gelişmelere karşı, 2025'i ‘Uluslararası Buzulların Korunması Yılı' ilan etti. Ayrıca, 21 Mart, BM'nin kararıyla bu yıldan itibaren her yıl, Dünya Buzul Günü olarak kabul edilecek.

