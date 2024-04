SANMAR Robert Allan Ltd Tasarımı 300. Römorkörünü Teslim Etti

Yeni sahipleri tarafından BB ELECTRA olarak adlandırılan çevre dostu römorkör, Robert Allan Ltd tarafından Sanmar'a ve Buksér og Berging’e özel olarak tasarlanmıştır.

Yenilikçi ve teknolojik ilerlemenin ön saflarında yer almaktan gurur duyan SANMAR, 2014 yılında dünyanın ilk LNG yakıtlı römorkörünü; 2017 yılında dünyanın ilk uzaktan kumandalı römorkörünü; 2019 yılında dünyanın ilk hidromekanik hibrit (AVD) römorkörünü ve şimdiye kadar altı adet ElectRA Serisi Elektrikli Römorkörleri'ni geliştirilerek uluslararası operatörlere teslim etmiştir.

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün şunları söyledi: "Robert Allan dizaynları ile son 30 yılın en önemli römorkörlerini inşa ettik. Yeni ileri teknolojiler kullanıldıkça ve alternatif yakıtlar ortaya çıktıkça, bu işbirliği daha da güçlenerek devam edecektir. İnovasyon her zaman ilişkimizin merkezinde yer almıştır. Aynı dizaynerde 300 teslimat muhteşem bir kilometre taşıdır."

Robert Allan Ltd. Başkanı ve CEO'su Mike Fitzpatrick şunları söyledi: "Robert Allan Ltd, geçtiğimiz 30 yıl boyunca Sanmar’ın başarısında rol oynamış olmaktan gurur duymaktadır. Birlikte 300 romörkörü başarıyla inşa etmiş olmak, her iki tarafın da birbirine duyduğu karşılıklı saygı ve güvene dayanan bir başarıdır. İşte bu, uzun süreli iş ilişkilerinin nasıl kurulduğunun bir örneğidir. Sanmar'daki dostlarımızı bu başarılarından dolayı en içten dileklerimizle kutluyor ve yakın bir gelecekte 400. ve 500. gemileri kutlamak için sabırsızlanıyoruz."

Vira Haber