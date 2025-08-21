Sarıyer'de Av Sezonu Öncesinde Balıkçılar Hazırlıklarını Yapıyor

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle teknelerini Sarıyer'deki Rumeli Feneri Liman'da çeken balıkçılar hazırlıklarına devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarının hızla devam ettiği limanda balıkçılar, bir önceki avlarda hasar gören teknelerini onarırken, ağlarını ise ilmek ilmek örerek yeniliyor. Bazı gemilerin ise, bakım ve onarımı için karaya çıkartılarak boya işlemleri yapılıyor. Yasağın kalkmasıyla 'Vira Bismillah' diyerek avlanmaya çıkacak olan balıkçılar, yeni sezonda palamut balığının az olacağını ifade ederken, vatandaşların hamsiye, istavrite, lüfere doyacaklarını belirtti. Öte yandan, balık sezonuna hazırlanan tekneler havadan görüntülendi.

"Bu sene palamut balığı gözükmüyor"



"Bizden alanlar biraz insaflı olursa halkımız ucuz yer"

İlkokulu bitirdiği gibi balıkçılığa başladığını ifade eden Eyüp Şengül, ""Yasak bitecek 1 Eylül'de denize açılmamız lazım. Bu nedenle ağlarımızı bir an önce yetiştirmeye çalışıyoruz. Ağlarımızın bakımlarını yapıyoruz, yırtıklarını onarıyoruz. Bu sene hamsi bol gibi gözüküyor. Palamut balığı umduğumuz gibi çıkmadı. Palamut balığı olursa da biraz pahalı olur. Hamsi ve istavrit ucuz olabilir. Bizden alanlar biraz insaflı olursa halkımız ucuz yer. Bizden 1'e alıp 10' a sattıkları için halk biraz pahalı yiyor" şeklinde konuştu.

"Bir araba balığın yarısı neredeyse mazot masrafına gidiyor"

Yarım asırdan uzun bir süredir balıkçılık yapan Fuat Sert, "Elimizde olan bir meziyetimiz var, oda bu ağları yırtıldığı zaman tamir etmek. 4 ay yasak, 8 ay çalışmaya bedel bizim için. ÖTV'siz mazot alsak da bizim fiyatlarımızı mazot etkiliyor. Bir araba balığın yarısı neredeyse mazot masrafına gidiyor. Devletin başındakilerin balıkçıların ana sorunu olan mazotu çözmeleri gerekiyor. Bugün en pahalı Türkiye kullanıyor. Diğer İskandinav ülkelerine gittiğin zaman bakıyorsun mazot bedava gibi bir fiyatla satılıyor" diye konuştu.

