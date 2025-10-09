Setur Marinaları, Bodrum Boat Show’da Yerini Alıyor

Türkiye’nin lider marina zinciri Setur Marinaları, 15-19 Ekim 2025 tarihlerinde Bodrum Limanı’nda ilk kez gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı’nda deniz tutkunlarıyla buluşuyor. Salon A, Stant 11’de yer alacak Setur Marinaları; fuara özel avantajları, dijital marina çözümleri ve sürdürülebilirlik odaklı hizmetleriyle dikkat çekecek. Ayrıca marinalar zincirinin son halkası olan Demre Marina’yı da tanıtacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası iş birliğiyle, Bodrum Belediyesi ve MUTTAŞ Denizcilik A.Ş.’nin destekleriyle düzenlenen Bodrum Boat Show, bu yıl ilk kez kapılarını açıyor. 200’den fazla tekne ve 500’den fazla markanın katılımıyla gerçekleşecek fuar, Ege’nin kalbinde denizcilik dünyasına yeni bir buluşma noktası kazandıracak. Fuarın, 50.000’den fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Setur Marinaları, ilk Bodrum Boat Show’a damgasını vurmaya hazır

Bodrum Boat Show’da Setur Marinaları; akıllı marina platformları, online rezervasyon sistemi, mobil uygulamalar ve çevreye duyarlı işletme modelleriyle marina deneyimini daha hızlı, pratik ve erişilebilir hale getiren çözümlerini tanıtacak. Enerji verimliliğini artıran sistemler, atıkların kontrollü ve sistemli yönetimi, deniz ekosistemini korumaya yönelik uygulamalar gibi sürdürülebilirlik odaklı hizmetler de fuarda öne çıkarılacak. Katılımcılar, fuara özel avantajlardan yararlanırken Setur Marinaları’nın geniş hizmet ağını ve yeşil denizcilik vizyonunu yakından tanıma fırsatı bulacak.

Bodrum Boat Show’da ayrıca Demre Marina’nın olanakları, konumu ve sunduğu ayrıcalıklar deniz severlerle paylaşılacak. 450 deniz ve 250 kara yat kapasitesiyle hizmet veren Demre Marina, modern teknik altyapısı, geniş sosyal yaşam alanları ve doğa dostu yaklaşımıyla Akdeniz’in en iddialı marinalarından biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin en geniş marina ağı

Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridi boyunca konumlanan 11 marina ve bir kara park alanıyla Türkiye’nin en geniş marina zincirine sahip olan Setur Marinaları, Bodrum Boat Show’da tüm deniz tutkunlarını standında ağırlamaya hazırlanıyor.