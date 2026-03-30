Sirena 60 ABD’li Denizcilerle İlk Kez Buluştu

Palm Beach International Boat Show, 25–29 Mart 2026 tarihleri arasında Florida’da denizcilik dünyasının önde gelen markalarını bir araya getirirken, Sirena Yachts da güçlü bir lansmanla dikkat çekti. Sirena Yachts, ABD pazarındaki en yeni modeli Sirena 60’ı ilk kez Amerikalı deniz tutkunlarıyla buluştururken; geniş iç hacmi, segmentinin ötesine geçen yaşam alanları ve çağdaş tasarım anlayışıyla fuarın öne çıkan modellerinden birine imza attı. Sirena Yachts, bu etkileyici lansmanın yanı sıra Sirena 48, Sirena 68 ve Sirena 88 ile Palm Beach’te geniş ürün gamını sergileyerek uluslararası pazardaki güçlü konumunu pekiştirdi.

Güçlü silueti, geniş cam yüzeyleri ve dikkat çekici gövdesiyle denizde farklılaşan Sirena 60, cesur ama zamansız bir çizgiye sahip. İç mekânda akılcı yerleşim planı, bol ışık alan pencereler ve özenle seçilmiş dekorasyon unsurları ön plana çıkıyor. Geniş ve esnek kullanım imkânları sunan kamaralar, sosyal alanlardan bağımsız kurgulanan mutfak ve servis bölümleriyle sahibine ve konuklarına hem mahremiyet hem de konfor sağlıyor. Başüstünde konumlanan oturma grupları ve güneşlenme minderleri, flybridge’deki gölgeli dinlenme bölümü ve işlevsel bar ünitesiyle Sirena 60, farklı ihtiyaçlara yanıt veren çok sayıda dış yaşam alanı sunuyor.

