Sirena Yachts, Cannes’dan Ödülle Döndü

Sirena 60, Yachts France dergisi tarafından Cannes Carlton Beach'de düzenlenen World Yachts Trophies 2025 ödülleri kapsamında 'En iyi iç tasarım' ödülüne layık görüldü.

Modernize edilmiş flybridge’i, baş ve kıç bölümde genişletilen yaşam alanları; aydınlık, ferah iç mekânlarıyla zarafet ve işlevselliği bir araya getiren Sirena 60, Yachts France dergisi tarafından Cannes Carlton Beach'de düzenlenen World Yachts Trophies 2025 ödülleri kapsamında 'En iyi iç tasarım' ödülünün sahibi oldu.

Çağdaş hatlar, zamansız tasarım

Frers Naval Architecture imzasını taşıyan dış tasarım, Sirena’nın özgün DNA’sı korunarak marka tasarım ekibi tarafından yeniden yorumlandı. Güçlü silueti, geniş cam yüzeyleri ve dikkat çekici gövdesiyle denizde farklılaşan Sirena 60, cesur ama zamansız bir çizgiye sahip.

Konfor ve özgürlük bir arada

İç mekânda akılcı yerleşim planı, bol ışık alan pencereler ve özenle seçilmiş dekorasyon unsurları ön plana çıkıyor. Geniş ve esnek kullanım imkânları sunan kamaralar, sosyal alanlardan bağımsız kurgulanan mutfak ve servis bölümleriyle sahibine ve konuklarına hem mahremiyet hem de konfor sağlıyor.

Deniz keyfini büyüten alanlar

Başüstünde konumlanan oturma grupları ve güneşlenme minderleri, flybridge’deki gölgeli dinlenme bölümü ve işlevsel bar ünitesiyle Sirena 60, farklı ihtiyaçlara yanıt veren çok sayıda dış yaşam alanı sunuyor. Sirena 58’e kıyasla uzatılmış yüzme platformu ve geniş depolama alanları sayesinde ise denizle geçirilen zamanı daha da keyifli hale getiriyor.