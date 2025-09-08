Smit Lamnalco, Uzmar Tersanesi’ne 4 Yeni DP-2 Sınıfı Açık Deniz Römorkörü Siparişi Verdi

Robert Allan Ltd tarafından tasarlanan RAmpage 6000-DE planına göre inşa edilecek römorkörler, Guyana’daki Stabroek sahasında ExxonMobil Guyana Limited’in çok yıllı terminal destek faaliyetlerinde görev alacak.

Yeni römorkörler, 110 deniz mili açıkta konuşlanan FPSO’ların etrafında tanker kaldırma, operasyon, lojistik, bakım ve statik römorkaj görevlerini üstlenecek.

Teknik Özellikler

Her bir römorkör yaklaşık 60 metre uzunluğa sahip olacak. Önde 130 tonun üzerinde, arkada ise 120 tona yakın bollard pull gücüyle donatılacak. Ayrıca DP-2 dinamik pozisyonlama sistemi ve FiFi-1 yangın söndürme donanımıyla yüksek güvenlik ve operasyon kabiliyeti sağlayacak.

İlk teslimatın 2028 başında gerçekleşmesi, diğer üç römorkörün ise üçer aylık periyotlarla hizmete girmesi planlanıyor.

Kurumsal Güç

Boskalis grubunun bünyesinde faaliyet gösteren Smit Lamnalco, zorlu deniz koşullarında güvenilir destek hizmetleri sunmasıyla tanınıyor. 2024 Temmuz ayında Boskalis’in şirketin tamamına sahip olması, Smit Lamnalco’nun büyük ölçekli projelerdeki etkinliğini artırdı.

Uzmar Tersanesi ise son yıllarda LNG destek gemileri ve hibrit römorkör projeleriyle global ölçekte öne çıkıyor. Bu yeni anlaşma, Uzmar’ın uluslararası denizcilik sektöründeki güvenilir rolünü pekiştirdi.

Guyana’da Enerji Dinamikleri

8 Ağustos 2025’te ExxonMobil, Stabroek bloğundaki dördüncü offshore projesi olan Yellowtail geliştirmesinde üretime başlamıştı. Yeni ONE GUYANA FPSO, günlük 250 bin varil üretim kapasitesiyle Guyana’nın toplam üretimini 900 bin varilin üzerine taşıdı. 2030’da hedeflenen 1,7 milyon varil/gün üretim kapasitesine ulaşmada bu yeni römorkörlerin kritik rol oynaması bekleniyor.

