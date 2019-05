Suay Umut hayata gözlerini yumdu

Türk Denizcilik Sektöründe birçok ilklere imza atan, armatör, saygın isim (YDO Makine 56) Müh. Suay Umut vefat etti.

Hayata gözlerini kapatan sektörün duayen ismi Suay Umut'un 8 Mayıs Çarşamba günü Levent'teki Afet Yolal Camii'nden öğle namazını müütakiben kılınacak cenaze namazının ardından ebedi istirahatgarına defnedileceği belirtildi.

Suay Umut, 1973 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da Ganmount Limited şirketi ile armatörlüğe adımını attı. 1985 yılında Türkiye'de Dünya Denizcilik ve Tic. A.Ş'yi kurdu. INTERTANKO'un yönetiminde yer alan tek Türk armatörü olma özelliğini taşıyan Suay Umut, Türk denizcilik eğitimine yaptığı yardımlar ile de adından söz ettirdi.

Türk denizciliğinde adeta tek başına bir okul olan Suay Umut, geleceğin denizcilerine şu nasihatları vermişti :

“Denizcilik tartışmasız en sevdiğim meslek. Hayatta herhangi bir konuda muvaffak olmak istiyorsanız sevdiğiniz bir meslek seçmeli ve onun üzerine çalışmalısınız. Kendinizi her zaman eğitmeniz lazım. Bizden mezun olan veya denizciliği seçen arkadaşların yapabilecekleri en doğru seçimi yaptıklarına inanıyorum. Çünkü dünya insanı oluyorlar. Bir de bir veya daha fazla lisan bilmek çok önemli. Ama İngilizce denizcilikteki ana lisan olduğuna göre, bu lisanı bilince ve kendinizi yeterince eğitince dünyanın her yerinde her şekilde çalışabilirsiniz. Türk olarak dış dünyada iyi bir isim kazanmak tatlı bir şeref. Ben bunu yaşadım, halen de yaşıyorum”

2009 yılında 14 gemi ve 410 bin DWT'luk filo ile Türkiye'nin sayılı armatörlerinden bir olan Suay Umut, global kriz öncesi verdiği siparişler ile 2010 yılında 1 milyon DWT'a aşan gemi filosu ile Türkiye'de ve dünyada sayılı armatörlerden biri haline gelmişti. 70 metrenin üzerinde lüks yat inşa etmek amacıyla kurduğu Dünya Yatch Tersanesi, dünyanın sayılı 10 tersanesi arasında gösteriliyordu.

Suay Umut, 2013 yılında filosunda bulunan gemilerini satmış, Dünya Yatch Tersanesi'ni ve işlettiği gemileri de devremiş, sektörden çekilme kararı almıştı.

Vira Haber olarak Suay Umut'a Allahtan rahmet başta ailesi olmak üzere, denizcilik camiası ve sevenlerine sabır ve baş sağlığı dileriz.

Vira Haber